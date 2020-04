Realme X50m : un smartphone 5G avec écran 120 Hz… à moins de 300 euros

Realme a annoncé en Chine son X50m, un modèle lancé à l'équivalent de 260 euros mais avec des caractéristiques très alléchantes.

Après ses Realme X50 et X50 Pro, le constructeur chinois Realme a dévoilé ce jeudi un troisième modèle de sa gamme, le Realme X50m. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le smartphone a quelques arguments à faire valoir.

Il s’agit en effet d’un smartphone doté d’une puce Snapdragon 765G, actuellement la deuxième plus performante de Qualcomm. Elle embarque également nativement un modem 5G. Par ailleurs, le Realme X50m peut aussi se targuer d’intégrer un écran de 6,57 pouces avec une définition Full HD+ au ratio 20:9. S’il ne s’agit que d’un écran LCD et pas d’une dalle Oled, il a également le mérite de proposer un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour davantage de fluidité dans les menus et les applications. L’écran est par ailleurs découpé par un double poinçon, de quoi permettre d’intégrer deux modules photo pour les selfies.

Un smartphone avec quatre appareils photo au dos

À l’arrière, le Realme X50m embarque également quatre appareils photo avec un module principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un module macro de 2 mégapixels et un module pour le mode portrait de 2 mégapixels. Si le smartphone n’intègre pas de prise casque, il profite néanmoins d’un lecteur d’empreintes digitales positionné sur la tranche, à la manière du Honor 20 par exemple.

Quant à la batterie, le Realme X50m embarque un accumulateur de 4200 mAh compatible avec une charge filaire à 30 W. Il ne propose néanmoins pas de charge sans fil.

Pour l’heure, le Realme X50m n’a cependant été annoncé qu’en Chine où il sera proposé dès le 29 avril à partir de 1999 yuans, soit 260 euros HT pour la version 6/128 Go. Interrogé, Realme nous a annoncé ne pas avoir d’annonce à faire quant à une sortie en France pour l’instant. On rappellera que Realme a multiplié les références ces derniers mois avec les annonces des Realme 6 et Realme C3. Le constructeur doit également lancer le Realme X50 Pro en France au début du mois de mai.