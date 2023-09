Renault annonce avoir réussi à égaler Tesla avec sa R5 électrique, au moins sur un point

L'efficacité en matière de production n'a jamais été aussi cruciale pour les constructeurs automobiles. Alors que certains cherchent encore le juste équilibre, Renault annonce un temps record qui pourrait changer la donne.

Renault, bien décidé à laisser une empreinte forte dans le secteur électrique, vient de dévoiler le Scénic E-Tech, tout en poursuivant ses efforts pour relancer des modèles emblématiques comme la R5.

Contrairement à d’autres constructeurs comme Volkswagen, qui se concentrent sur des modèles entièrement nouveaux, Renault a choisi une voie différente. En misant sur la nostalgie, le constructeur souhaite établir un lien fort avec ses consommateurs.

L’exemple parfait est la R5, une voiture emblématique pour la marque qui devrait faire son grand retour dans le courant de l’année prochaine. Bien que le modèle ait été présenté sous forme de concept en janvier 2021, durant la Renaulution, beaucoup de ses caractéristiques restent encore enveloppées de mystère.

Ce qui est certain, c’est que cette nouvelle R5 ne sera pas une simple réédition de l’ancienne. Elle se déclinera notamment en une version Alpine inspirée par le concept A290_β.

Des records de production en vue

Lors de l’IAA Mobility, Renault a fait une annonce étonnante. Selon le constructeur, il serait capable de produire la voiture « en moins de dix heures » à Douai en France, un chiffre impressionnant quand on sait que les constructeurs japonais, parmi les plus efficaces du marché, nécessitent 13 à 14 heures. Pour mettre ce chiffre en perspective, la Peugeot 207 du milieu des années 2000 demandait 17 heures de fabrication.

Ce cycle de production de moins de dix heures est quasi-record. Il y a quelques mois à peine, bon nombre d’experts considéraient une telle prouesse comme hors de portée. Avec un tel chiffre, Renault rivalise directement avec Tesla, qui affirme produire ses voitures en seulement neuf heures.

Et ce n’est peut-être que le début. Comme l’a souligné Luca De Meo, le directeur général de Renault, lors d’un échange avec Challenges : « on vise les neuf heures ». Si cela se concrétisait, Renault pourrait bien se positionner comme l’un des constructeurs les plus efficaces et compétitifs du marché mondial.

