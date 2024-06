Voilà à quoi ressemble réellement la (magnifique) Renault 5 E-Tech électrique abordable

Bonne nouvelle, Renault vient tout juste de lancer son configurateur en ligne pour sa nouvelle R5 E-Tech électrique. L’occasion d’en savoir plus sur les différentes versions de la citadine électrique, ainsi que sur ses tarifs.

Depuis quelque temps, Renault multiplie les nouveautés, sur tous les segments. Mais la firme met surtout l’accent sur la voiture électrique, puisque le thermique sera de toutes façons interdit à partir de 2035.

Enfin le configurateur en ligne

Et on peut dire que la firme tricolore a déjà une gamme bien étoffée, avec sa Mégane E-Tech et son Scénic E-Tech, que nous avons pu essayer un peu plus tôt. Mais ce n’est pas tout, car la firme prépare également l’arrivée sur les routes de la R5 E-Tech, dont le concept avait été dévoilé en 2021, dans le cadre de la Renaulution. Mais ce n’est qu’au mois de février dernier que la version définitive a enfin été montrée, et que nous avions pu nous installer à son bord.

En mai, le constructeur tricolore avait ensuite révélé les tarifs de sa citadine, qui démarre donc à partir de 25 000 euros dans sa version d’entrée de gamme Five. La voiture est éligible au bonus écologique de 4 000 euros, d’autant plus qu’elle est produite en France. Et plus précisément au sein de l’usine de Douai, dans le nord du pays. Et alors que les commandes viennent tout juste d’ouvrir pour cette nouvelle venue, voilà que le constructeur au losange dévoile enfin le configurateur en ligne.

Ce dernier profite d’un design et d’une mise en page spécifique par rapport à celui des autres modèles de la gamme, prouvant que la nouvelle R5 est un peu à part dans le catalogue. Mais ce n’est pas tout, car il permet également de mieux voir ce que nous propose la firme au losange pour sa citadine, qui se déclinera au total en cinq versions. Mais pour l’heure, seules trois d’entre elles ont déjà annoncé leurs prix. En se penchant sur le configurateur, on découvre qu’elles ne sont pas encore toutes disponibles à la commande.

Par exemple, il faudra encore attendre avant de pouvoir acheter l’entrée de gamme, puisque la version la moins chère qui peut être commandée est actuellement la variante Techno. Pour mémoire, celle-ci est affichée à partir de 29 490 euros, avec le bonus écologique de 4 000 euros déduit. Cette version embarque le moteur de 150 chevaux ainsi que la batterie NMC (nickel – manganèse – cobalt) de 52 kWh, qui offre une autonomie de 410 kilomètres WLTP.

Une dotation intéressante

En jetant un œil au configurateur, on découvre également toutes les options de personnalisation disponibles pour la citadine électrique. Cette dernière est livrée de série avec la teinte Vert Pop !, qui peut être associée en option à un jonc de toit rouge ou jaune. Ce n’est pas tout, car il est aussi possible d’opter plutôt pour une carrosserie noir, bleu foncé ou blanc, moyennant 600 euros environ. Si vous préférez la superbe couleur Jaune Pop! visible sur le concept-car et les photos officielles, il vous en coûtera 800 euros.

Un prix qui peut atteindre les 1 000 euros selon les différentes options d’inserts de couleurs sur le toit. Un décor de portières est également livré de série mais il est possible de changer son design ou de choisir un décor pour le toit moyennant 600 euros supplémentaires. La voiture est vendue avec des jantes alliage de 18 pouces, mais les clients peuvent les remplacer par une monte diamantée de même taille pour 200 euros en plus. Cependant, il n’est pas possible de changer la sellerie sur la version la moins chère.

Pour mémoire, la Renault 5, qui rivalise avec la Citroën ë-C3 que nous avions récemment essayée est livrée de série avec le régulateur de vitesse adaptatif, la détection intelligence de la limitation de vitesse ainsi que la caméra de recul. La version Iconic Cinq démarre quant à elle à partir de 31 490 euros (bonus déduit), et reprend la même batterie et le même moteur. Sa dotation est cependant plus généreuse, puisqu’elle inclut notamment la conduite autonome de niveau 2 et le pack parking.