Pourquoi la nouvelle Renault 5 est 100 % électrique, et pourquoi vous devriez l’accepter

Renault a osé. Ils ont pris une icône, la R5, et l’ont propulsée dans le futur. Plus de moteur qui tousse, plus d’échappement polluant. Simplement de l’électricité, du silence, et des performances qui mettent au défi les meilleures versions thermiques. Sceptique ? Parlons-en.

Renault 5 E-Tech // Source : Robin Wycke pour Frandroid

Depuis la publication des essais, dont le nôtre, de la nouvelle Renault 5 électrique, j’entends souvent la même rengaine : « Si elle était thermique, je l’achèterais« . Cette réaction, bien que compréhensible, mérite qu’on s’y attarde. Car elle révèle une mauvaise compréhension profonde de ce que représente cette voiture, et plus largement, de l’évolution du marché automobile.

Mais, je comprends cette réaction, vraiment. Le changement fait peur, et on a tendance à idéaliser ce qu’on connaît. Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi cette pensée passe à côté de quelque chose d’important, voire de révolutionnaire.

Pourquoi pas de R5 thermique ? C’est impossible, tout simplement

D’abord, il faut comprendre une chose : une R5 thermique, ce n’est pas possible. Ce n’est pas Renault qui ne veut pas. C’est que la voiture a été pensée dès le départ pour être électrique. Sa plateforme, nommée AmpR Small, est faite uniquement pour l’électrique.

La place du moteur dans la R5 est trop petite pour un moteur thermique. Il faudrait allonger la voiture de 20 cm pour y mettre un moteur à essence. Et là, ce ne serait plus vraiment une R5, non ?

Renault R5 // Source : Renault

Renault a ainsi pris une décision stratégique, en rupture avec les approches de certains concurrents comme Peugeot ou Citroën, qui misent sur des plateformes modulaires capables de supporter à la fois des motorisations thermiques et électriques. Ici, le pari est clair : optimiser l’électrique pour offrir des performances inégalées dans cette catégorie.

Le résultat ? La R5 électrique est meilleure que si elle avait été pensée pour être à la fois thermique et électrique. Elle est plus spacieuse à l’intérieur, plus efficace en termes d’énergie, et finalement, c’est une meilleure voiture.

La R5 en version thermique n’aurait jamais pu rivaliser en termes de dynamisme. Le couple instantané, caractéristique des moteurs électriques, transforme cette compacte en une véritable fusée silencieuse. Imaginez obtenir cette réactivité avec un petit moteur essence. Cela relève presque de l’utopie. En termes de technologie embarquée, l’électrique dépasse également toutes les attentes.

Source : Renault

Des fonctionnalités avancées comme le V2G (Vehicle-to-Grid), permettant de redistribuer l’énergie à la maison, ou les mises à jour à distance pour améliorer les performances, sont simplement impossibles avec une motorisation thermique.

Renault 5 E-Tech // Source : Robin Wycke pour Frandroid

D’un point de vue économique, la R5 électrique présente des avantages à long terme non négligeables. La simplification mécanique réduit considérablement les besoins en maintenance (adieu vidanges et changements de courroie), tandis que le coût de l’électricité reste inférieur à celui de l’essence, malgré les fluctuations récentes des prix de l’énergie.

Pourquoi l’électrique, au fait ?

Écoutez, je sais que le vrombissement d’un moteur thermique, ça fait vibrer le cœur de beaucoup d’entre vous. Mais il faut se rendre à l’évidence : notre planète étouffe. Le climat part en vrille, et nos voitures y sont pour beaucoup. L’électrique, ce n’est pas juste une mode, c’est une nécessité.

Et puis, soyons honnêtes, le pétrole, c’est fini. Ou du moins, ça va l’être. L’électricité, elle, on peut la produire de mille façons. Solaire, éolien, hydraulique… et même nucléaire pour la France. La part croissante des énergies renouvelables dans le mix électrique rend chaque jour la mobilité électrique plus vertueuse d’un point de vue environnemental.

Et puis, l’efficacité énergétique, parlons-en. Un moteur thermique, c’est un gâchis monstrueux. La majorité de l’énergie part en chaleur. Un moteur électrique, lui, c’est l’efficacité incarnée. Plus de 90 % de l’énergie est utilisée pour faire avancer la voiture, contre environ 30 à 40 % en thermique dans le meilleur des cas. Ce n’est pas juste économique, c’est intelligent.

Un pied de nez à ceux qui pensent que l’électrique est chiant

La R5 électrique, ce n’est pas juste une voiture. C’est un pied de nez à ceux qui pensent que l’électrique est chiant. C’est la preuve que le futur peut être excitant. L’avenir de l’automobile est en train de s’écrire. Et la R5 électrique en est un chapitre important.

Plutôt que de regretter une version thermique qui n’aurait pas sa place dans le monde d’aujourd’hui, il convient d’apprécier la R5 électrique pour ce qu’elle est : une réinterprétation moderne et pertinente d’une icône automobile.

