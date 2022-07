À peine disponible, le Roborock S7 Pro Ultra est déjà à prix cassé

Roborock vient de lancer son nouvel aspirateur-robot premium, le S7 Pro Ultra, un robot aspirateur qui nettoie et lave le logement en totale autonomie. Jusqu’au 17 juillet, il bénéficie de 250 euros de réduction immédiate sur Geekbuying, faisant chuter son prix à 949 euros seulement. Une occasion à ne pas manquer pour une maison propre comme un sou neuf.

Avec une station de lavage autonome et une aspiration puissante, le Roborock S7 Pro Ultra combine en quelque sorte le meilleur des deux mondes : un aspirateur robot polyvalent qui ne laisse aucune chance aux saletés, le tout dans une configuration quasi totalement autonome. Jusqu’au 17 juillet, le dernier-né de Roborock bénéficie d’ailleurs de 250 euros de remise immédiate, faisant passer son prix initial de 1199 à 949 euros.

L’aspirateur le plus puissant de sa gamme

Nettoyer chaque jour son logement, on ne va pas se mentir, ce n’est l’activité favorite de personne. C’est ici qu’un aspirateur robot est tout simplement salvateur. Et côté aspiration, le dernier Roborock S7 Pro Ultra n’y va pas avec le dos de la cuillère. Avec une puissance de 5100 Pa au compteur, il dépasse quasiment tous les autres, y compris son petit frère, l’excellent Roborock S7 qui plafonnait à 2500 Pa.

Pour augmenter l’efficacité de l’aspiration, le Roborock S7 Pro Ultra bénéficie d’une brosse en caoutchouc, plus efficace pour attraper les poussières que la classique brosse à poils. Le tout est complété de deux brosses latérales rotatives qui ramènent les dernières poussières dans le collecteur.

Comme tout aspirateur, le bac à poussière de l’aspirateur doit être vidé régulièrement. Et c’est ici que le Roborock S7 Pro Ultra rend les choses plus simples. Le bac se vide en effet automatiquement à la station de lavage/vidange, permettant ainsi de passer 7 semaines l’esprit tranquille sans avoir à vous préoccuper de vider un quelconque collecteur.

Cette station de vidage est ce qui permet de rendre l’aspirateur vraiment autonome. Elle comprend un bac à poussière dans lequel se vide l’aspirateur, un bac d’eau propre pour remplir l’aspirateur quand il passe la serpillière et un bac d’eau usé, qui collecte l’eau sale issue du nettoyage de la serpillière, quand l’aspirateur revient à la base. C’est elle, finalement, qui travaille plus que vous et qui vous libère réellement des corvées de ménage.

7 semaines de tranquillité, et 300 m² de surface impeccablement propre

Loin de ne proposer que l’aspiration, le Roborock S7 Pro Ultra lave également le sol efficacement grâce à sa serpillière intégrée, et à son système de vibration sonique pouvant aller jusqu’à 3000 vibrations par minute.

Son autonomie permet par ailleurs de couvrir une grande surface de 300 m². Il est de plus possible via l’application Roborock (disponible sur le Google Play Store et l’AppStore) de programmer plusieurs nettoyages en fonction des étages.

Une bonne manière de compartimenter le nettoyage, et surtout d’éviter que votre aspirateur ne chute d’un étage à l’autre. D’autant plus qu’avec son système de caméra et le laser Lidar, le Roborock S7 Pro Ultra est capable de détecter les obstacles présents sur son chemin et de les éviter.

On notera par ailleurs que l’intelligence de cet aspirateur robot lui permet aussi de soulever sa serpillière de 5 mm dès lors qu’il détecte un tapis, évitant ainsi de tremper vos accessoires textiles posés au sol.

Une offre de précommande à ne pas rater

Le Roborock S7 Pro Ultra fait partie du haut de gamme de Roborock. Il s’agit d’un aspirateur performant, intelligent et surtout très autonome. Officiellement, son prix est de 1149 euros.

Mais pour son lancement, Roborock propose une offre plus qu’intéressante. Jusqu’au 17 juillet, le Roborock S7 Pro Ultra bénéficie en effet d’une remise immédiate de 250 euros. Pendant quelques jours seulement, son prix passe à 949 euros, ce qui est moins cher que le Roborock S7 Max V Plus par exemple. Pour un tarif sous la barre des 1000 euros en ce moment, vous pourrez vous offrir l’un des meilleurs aspirateurs robot de la marque à un prix inédit.