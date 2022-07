Les meilleurs aspirateurs-robots de Roborock sont en promotion durant les Prime Day d’Amazon

Comme chaque année depuis 2015, la mi-juillet est l’occasion pour Amazon de célébrer son anniversaire avec les Prime Days. L’occasion de découvrir des réductions sur de nombreux produits, à l’instar des aspirateurs de chez Roborock qui perdent jusqu’à 100 euros sur leur prix initial.

Après des éditions 2020 et 2021 perturbées par la pandémie, les Prime Days d’Amazon sont de retour en ce mois de juillet. Dans les promotions les plus remarquables se trouvent les aspirateurs robots issus du catalogue de Roborock, qui sont actuellement classés parmi les meilleurs du marché.

Il faut dire que le constructeur a mis toutes les chances de son côté en proposant des machines bardées de technologie (navigation LiDAR, compatibilité avec les assistants vocaux, serpillère sonique, système de filtration des particules, station de vidage complète) à un tarif très abordable au vu de leur fiche technique. Pour les Prime Days, le constructeur fait un effort supplémentaire et vous offre la possibilité d’économiser jusqu’à 100 euros sur ses produits les plus en vue. On vous explique tout.

Les offres Roborock des Prime Days :

Roborock S7 et Roborock S7+ : le fleuron de Roborock à partir de 469 euros

La gamme au meilleur rapport qualité-prix disponible en ce moment chez Roborock, la S7, accueille actuellement deux modèles de haute de volée qui ont récolté un joli 9/10 lors de nos tests.

L’aspirateur robot en lui-même est une petite merveille d’ingénierie qui abrite en son sein une multitude de technologies entièrement dédiée à la propreté de votre logement. La plus importante, qui distingue les S7 du reste du catalogue de Roborock demeure la toute nouvelle serpillère à vibration sonique créée par la marque. Très efficace, elle peut se défaire sans aucun souci de la très grande majorité des tâches.

Les S7 se démarquent aussi grâce à un système de reconnaissance des sols évolué qui empêche par exemple la serpillère de fonctionner sur un tapis. Son système de navigation basé sur la technologie LiDAR permet aussi de cartographier avec précision votre logement afin d’en assurer un nettoyage le plus complet possible.

Pour le reste, comptez sur un système d’aspiration puissant (2500 Pa) capable d’aspirer les plus fines particules, un bac de collecte XXL (470 ml) et une jolie autonomie garantie par sa batterie 5200 mAh.

Pour les Prime Days, le Roborock S7 voit son prix passer sous la barre des 500 euros, à 469 euros très exactement.

Les Prime Days sont aussi l’occasion de découvrir le Roborock S7+ à prix réduit. La différence avec le S7 classique réside dans la présence d’une station d’accueil automatisée. En sus de permettre à votre S7 de se recharger entre deux sessions de nettoyage, elle lui permet aussi de vidanger son bac de collecte.

De quoi vous garantir jusqu’à sept semaines de tranquillité et une meilleure qualité de vie grâce à la présence de sacs permettant de contenir les poussières et les allergènes. En ce moment, ce modèle premium bénéficie d’une remise de 100 euros qui le fait tomber à 749 euros au lieu de 849 euros.

Roborock Q7 Max et Roborock Q7 Max+ : tout le savoir-faire de Roborock à partir de 399 euros

La série Q de Roborock de son côté se présente comme une gamme d’aspirateurs robots plus abordable que la série S, tout en offrant d’excellentes prestations globales. Le Q7 Max se démarque essentiellement par un système de nettoyage complet qui repose sur une forte capacité d’aspiration (4200 Pa) et une brosse en caoutchouc semblable à celle du S7. Un couple efficace qui permet au Q7 Max de venir à bout de la plupart des saletés sur le sol, tout en restant facile d’entretien.

Autre avantage du Q7 Max, sa serpillère. Plus classique que celle du S7 (elle ne vibre pas à haute fréquence), elle subit en permanence une pression de 300 gr lui permettant de nettoyer avec force les taches incrustées.

Côté navigation, le Q7 Max utilise la technologie LiDAR (télémètre laser) pour dresser la carte de votre logement et naviguer en se jouant de la plupart des obstacles. L’application Roborock, simple à utiliser, vous permet de planifier des routines de nettoyage ou de surveiller le bon déroulement des opérations en toute simplicité, où que vous soyez.

En ce moment, Amazon vous invite à découvrir le Roborock Q7 Max avec une réduction de 50 euros qui fait descendre son prix à 399 euros.

Le Q7 Max+ de son côté est l’équivalent dans la série Q du S7+ dans la mesure où il est livré avec une station d’accueil. Nommée Auto-Empty-Dock-Pure, elle permet bien évidemment au Q7 Max de recharger sa batterie de 5200 mAh, mais aussi de vider la saleté récoltée durant chaque nettoyage dans un sac de collecte de 2,5 litres.

De quoi assurer votre tranquillité durant sept semaines et purifier votre air, le sac étant capable de retenir jusqu’à 99,7 % des particules d’une taille de 0,3 micron. En ce moment, vous pouvez trouver le Roborock Q7 Max+ à 599 euros au lieu de 649 euros habituellement.