Qui est Roborock, le constructeur qui a chamboulé l’univers des aspirateurs robots ?

Encore inconnue il y a 5 ans, Roborock est aujourd’hui une référence sur le marché des aspirateurs robots. Innovante et soucieuse d’apporter des technologies de pointe à prix contenu, la marque a contribué à la démocratisation de ces appareils ménagers.

Le marché des aspirateurs robots est en plein essor et les Français démontrent depuis plus d’un an un réel engouement pour ces appareils ménagers intelligents, dont les ventes ont augmenté de 17,4 % en 2021, selon le Gifam. Bien que les aspirateurs robots existent depuis les années 90, la demande n’a réellement décollé que récemment, et la firme Roborock a largement contribué à cette évolution.

Et si Roborock a rendu accessibles ces produits coûteux en baissant leur prix, ce n’est pas au détriment de l’innovation. Le constructeur a été parmi les premiers à intégrer à ses appareils :

la cartographie 3D ;

la reconnaissance des obstacles ;

la double fonctionnalité d’aspiration et de lavage ;

le vidage automatique.

Pensées pour apporter plus de temps libre aux utilisateurs, ces innovations font aujourd’hui le succès de la marque chinoise.

Roborock : une marque jeune, mais innovante

Officiellement connue sous le nom de Beijing Roborock Technology Co, l’entreprise est née en Chine en juillet 2014. Son fondateur Richard Chang s’est immédiatement donné pour mission de comprendre les besoins des utilisateurs en matière de nettoyage et de créer des technologies capables d’y répondre, tout en préservant leur pouvoir d’achat.

À peine établie, la jeune pousse est soutenue par le groupe Xiaomi. Deux ans plus tard, Roborock commercialise son premier aspirateur-robot, pour le compte de Xiaomi : le Mi Home Robotic Vacuum Cleaner. Son succès a été tel qu’il s’est imposé comme l’un des modèles les plus vendus en Chine, ainsi qu’à Taïwan.

Dès 2019, Roborock se lance à l’international sous sa propre marque avec son S5 Max, un appareil polyvalent qui aspire et lave, le tout sans-fil et intelligemment. À peine quelques mois plus tard, l’entreprise présente son aspirateur-balai H6, ainsi qu’un nouvel aspirateur-robot, le S6 MaxV. Ce dernier a marqué une véritable rupture technologique et a permis à Roborock de se positionner sur ce marché devenu concurrentiel.

Depuis, le groupe n’a cessé d’innover avec des avancées pensées avant tout pour faciliter le quotidien. Aujourd’hui, les aspirateurs robots de Roborock sont bardés de technologies. En voici les principales.

Un système de cartographie complet

Les aspirateurs robots sont devenus de plus en plus indépendants et autonomes au point de nettoyer toute la maison sans nécessiter la moindre intervention de votre part. Et ce en partie grâce à un système de cartographie.

Le Roborock S5 Max lancé en 2019 est le premier du constructeur à adopter la technologie LiDAR. Celle-ci fonctionne comme un radar, qui scanne l’environnement à 360 degrés. Les données sont ensuite utilisées pour cartographier les pièces et ensuite vous permettre de définir sur l’application mobile dédiée un plan de nettoyage précis. Il est aussi possible de déterminer des zones interdites et des murs virtuels.

En 2020, avec l’arrivée du S6 MaxV, Roborock améliore cette technologie et la rend compatible aux habitations sur plusieurs étages. Chaque niveau peut alors bénéficier de sa propre carte et de son propre programme de nettoyage. En prime, la firme chinoise a couplé le LiDAR à une double caméra placée sur le devant de l’appareil, afin de détecter les obstacles et les contourner. Le système va même jusqu’à reconnaître le type d’objets jonchés sur le sol (chaussure, lampe, multiprise, pèse-personne, jouet, etc.).

Cette année, avec le S7 Pro Ultra, Roborock a de nouveau perfectionné son système de cartographie, qui passe désormais à la 3D et offre alors la possibilité de cartographier non seulement les pièces et les murs, mais également les meubles.

Grâce à toutes ces avancées technologiques, il n’est même plus nécessaire d’être chez soi pour passer l’aspirateur. Fini le temps où les aspirateurs robots se coinçaient sous un meuble, butaient contre des objets ou encore chutaient dans les escaliers. Les modèles de Roborock se déplacent intelligemment.

Un système 2-en-1 : lavage et aspiration

Encore aujourd’hui, rares sont les robots ménagers capables de passer simultanément l’aspirateur et de nettoyer le sol. C’est l’une des grandes forces de Roborock, qui a introduit cette double fonctionnalité en 2019 avec son S5 Max. Le nettoyage des sols devient alors complet, intelligent et programmable.

En plus de la cartographie des pièces, il est possible de préciser sur l’application les différents types de sols. Le Roborock S5 Max adapte alors automatiquement le débit d’eau pour optimiser le lavage en fonction du sol concerné. Le S5 Max mémorise aussi son parcours pour éviter de nettoyer deux fois les mêmes zones.

À chaque nouveau modèle, Roborock automatise un peu plus ses aspirateurs robots, tout en augmentant la puissance maximale de lavage. Lancé cet été, le S7 Pro Ultra est une belle représentation de tout le savoir-faire de la marque chinoise. Ce modèle aspire à une puissance de 5100 Pa et embarque une serpillère innovante fondée sur une technologie à ultra-son. Celle-ci frotte le sol 3000 fois par minute et se soulève automatiquement lorsqu’un tapis ou une moquette est détecté. Toutes les technologies embarquées agissent donc de concert.

Une station de vidage automatique

Après avoir rendu ses appareils plus intelligents et plus efficaces, Roborock leur a ensuite offert une plus grande autonomie. Cette année, avec ses S7 Pro Ultra et S7 MaxV Ultra, l’entreprise a introduit sa station de vidage la plus complète.

Grâce à elle, le bac d’eau de l’aspirateur se remplit automatiquement pour nettoyer des surfaces pouvant atteindre 300 m². Le réservoir de poussière est quant à lui vidé dès qu’il est plein. En prime, les stations de vidage de dernière génération proposées par Roborock se chargent de laver automatiquement la serpillère dès lors qu’elle est trop sale. Sur la série S7 MaxV notamment, la station offre aussi une charge rapide, pour gagner encore plus de temps.

Les aspirateurs robots de Roborock sont devenus en quelques années des objets généreusement équipés et innovants. Chaque évolution tient compte de la philosophie de la marque : innover pour apporter un mieux-être. Déjà bien implantée sur le marché des aspirateurs robots, la firme chinoise devrait continuer à nous surprendre avec de nouveaux modèles toujours plus autonomes, mais aussi avec de tout nouveaux produits innovants.