Le Roborock S6 MaxV se mue aussi en caméra de contrôle à distance

S’assurer que tout se passe bien à la maison, que vos animaux de compagnie font leur vie en votre absence ou que l’aspirateur-robot a bien fonctionné : vous allez pouvoir le vérifier grâce à l’ajout du contrôle de la vidéo à distance sur le Roborock S6 MaxV.

Les aspirateurs-robots sont devenus des objets connectés dotés de multiples possibilités : IA pour cartographier votre pièce, capteurs divers, laser, caméra… Et le tout pilotable aisément à distance. Sur un marché de plus en plus foisonnant, il faut désormais essayer de se différencier autrement que par une absence de bruit ou une plus grande réserve pour accueillir la poussière.

Roborock a lancé en début d’année le séduisant Roborock S6 MaxV qui se veut plus intelligent et plus efficace que son prédécesseur, le Roborock S6. Et pour prouver qu’il fait encore mieux, la marque chinoise ajoute à son robot une nouvelle fonctionnalité : la vidéo à distance.

Vos yeux même en passant l’aspirateur

Equipé de deux caméras à l’avant, le Roborock S6 MaxV va ainsi devenir vos yeux pour s’assurer que les animaux vont bien, tout est en ordre et personne n’a pénétré chez vous. Depuis l’application mobile, vous allez pouvoir avoir vérifié que tout va bien à la maison. Il suffit de lancer la fonction vidéo et en temps réel, l’aspirateur-robot vous montre. Et il peut même le faire durant sa phase d’activité.

La fonctionnalité est disponible dès ce 30 juillet pour les applications iOS et Android. Il suffit de faire la mise à jour. Vous pourrez ensuite accéder aux réglages de la caméra et activer l’option « Vidéo à distance ».