Samsung Galaxy M52 : grosse batterie, écran AMOLED 120 Hz… et bientôt en France ?

Le Samsung Galaxy M52 pourrait débarquer en France d'ici quelques semaines. En attendant, sa sortie en Inde permet de découvrir ses caractéristiques.

Le Samsung Galaxy M52 5G fait ses débuts sur le marché indien. Pour rappel, son prédécesseur, le Galaxy M51 avait été lancé en France en décembre 2020. C’est donc l’occasion de découvrir le nouveau smartphone qui pourrait venir étoffer un segment milieu de gamme déjà bien étoffé dans l’Hexagone.

Ainsi, le Galaxy M52 de Samsung se dote d’un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une définition Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La dalle est par ailleurs marquée par une bulle sur le front.

Sous le capot, on trouve un Snapdragon 778G couplé à 6 ou 8 Go de RAM. Pour le stockage, le Samsung Galaxy M52 dispose d’un espace de 128 Go extensible jusqu’à 1 To par microSD.

Le nom complet du smartphone l’indique bien, le Galaxy M52 5G est compatible avec le réseau 5G.

64 mégapixels et 5000 mAh

Côté photo, le téléphone mise sur un capteur principal de 64 mégapixels accompagné à l’arrière d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels et d’un capteur avec objectif macro de 5 mégapixels. Les selfies, eux, sont capturés en 32 mégapixels.

La grosse batterie de 5000 mAh profite d’une charge de 25 W tandis que le lecteur d’empreintes est placé sur le côté. Android 11 via l’interface One UI 3.1 est au rendez-vous pour animer le Galaxy M52.

Un positionnement milieu de gamme pour le Galaxy M52

Le Samsung Galaxy M52 est vendu en Inde en deux coloris, bleu et noir, à partir de 29 999 roupies, soit environ 345 euros HT. Un prix sensiblement plus élevé est à prévoir en France si le smartphone est bel et bien lancé par chez nous.