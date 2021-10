Galaxy Note 8 : sa mort logicielle est actée par Samsung

Le Samsung Galaxy Note 8 a été retiré de la liste des appareils pris en charge par la firme de Séoul. Il aura bénéficié de quatre ans de suivi.

Alors que le futur de la gamme Note reste toujours en suspens, l’un de ses représentants, le Samsung Galaxy Note 8 cesse de recevoir des mises à jour de sécurité. Son dernier correctif en date du mois d’août sera donc son dernier.

Samsung a retiré l’appareil lancé en 2017 de sa liste des smartphones bénéficiant encore d’un suivi logiciel. Il avait déjà été retiré de la liste des smartphones bénéficiant d’une mise à jour de sécurité mensuelle. Il n’en bénéficiait plus que chaque trimestre.

L’extincteur de polémique

Pour rappel, le Galaxy Note 8 avait eu pour mission de redresser l’image de la gamme Note après le désastre des Galaxy Note 7 explosifs. Mission qu’il avait remplie avec un certain succès.

Il avait aussi aidé à populariser plusieurs choix de design qui se sont en suite imposés dans le reste du marché, comme la présence de deux modules photos ou encore son ratio 18,5:9, faisant la part belle aux bordures fines autour de l’écran. Le Galaxy Note 8 a profité de deux mises à jour majeures d’Android, passant d’Android 7.11 à Android 9.0 comme ultime version. Il possède un Exynos 8895 avec jusqu’à 6 Go de RAM.

Le Galaxy Note 8 a donc été pris en charge pendant près de quatre ans. Une durée qui tend à devenir la norme aujourd’hui.

Pour d’autres appareils, ça bouge aussi

Au passage, la Galaxy Tab A de 2017 ne bénéficie plus non plus des patchs de sécurité. Ça commence à sentir la fin aussi pour les Galaxy A90, M10s, M30s et pour la Tab S6, qui passent tous d’un calendrier de mise à jour trimestriel à semestriel. Quant aux Galaxy M22, il a beau être sorti il y a un peu moins d’un an, il n’est déjà plus pris en charge que quatre fois par an.