Avec son Bespoke Edition, Samsung permet au Galaxy Z Flip3 d’être encore plus unique

Le Galaxy Z Flip3 est LE smartphone coloré de l’année pour Samsung. Disponible dans pas moins de quatre couleurs différentes lors de son lancement, le Z Flip3 Bespoke Edition ajoute aujourd'hui 5 nouveaux coloris applicables au choix sur la face inférieure ou supérieure du smartphone. Un outil de personnalisation pour créer un Z Flip3 vraiment unique.

Samsung a annoncé lors de son Unpacked Part 2 de nombreuses nouveautés dont l’arrivée du Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition. Une version plus colorée et surtout plus personnalisable de son smartphone à clapet. Samsung, via son store, offre ainsi 49 possibilités de personnalisation grâce à 5 couleurs de revêtement et deux couleurs de charnière différentes. Une jolie opportunité de rendre son smartphone pliant unique.

Galaxy Z Flip3 Bespoke Studio : un smartphone unique rien que pour vous

Lors de son Unpacked, Samsung a annoncé le 20 octobre, l’arrivée du BeSpoke Studio, pour ses Galaxy Watch de dernière génération et pour son Galaxy Z Flip3.

Via le Studio, vous pourrez ainsi personnaliser chaque élément de votre smartphone. Partie haute d’une couleur, partie basse d’une autre et charnière dans un style différent. En tout, ce ne sont pas moins de 49 options qui sont disponibles sur le site. De quoi rendre votre Galaxy Z Flip3 incomparable.

Qui est ce mystérieux Samsung Galaxy Z Flip3 ?

Sorti en août 2021, le Galaxy Z Flip3 est le dernier smartphone à clapet du constructeur sud-coréen. Très abouti, le modèle s’adresse à un public curieux, avide de nouvelles technologies et exigeant. Un smartphone qui a su séduire la rédaction de Frandroid, obtenant ainsi la très bonne note de 8/10 lors de son test.

On retrouve ainsi un bel écran principal AMOLED de 6,7 pouces. À cela s’ajoute un écran secondaire extérieur de 1,9 pouce, sensiblement plus grand que celui de la génération précédente, et clairement plus complet. Il permet non seulement d’afficher les notifications, mais également de visualiser votre portrait lorsque vous utilisez le smartphone en mode selfie. Côté photo d’ailleurs, il faut compter sur deux capteurs (classique et ultra grand-angle) de 12 Mégapixels chacun. Son plus est qu’il peut à la fois faire office de module arrière, mais aussi de module avant une fois le smartphone replié. Une caractéristique propre au Galaxy Z Flip3. Concrètement, vos selfies auront la même qualité que les photos prises habituellement.

Dans le ventre du smartphone, on retrouve une puce Snapdragon 888, la meilleure du marché. Elle assure à la fois une navigation fluide, une lecture du contenu sans accroc et permet de jouer sans latence à tous les jeux mobiles ou presque. Elle est épaulée par 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire de stockage. Son autonomie n’est pas en reste avec une batterie de 3300 mAh.

Une belle offre de reprise pour l’achat d’un Samsung Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition

Jusqu’au 31 octobre 2021, pour tout achat d’un Samsung Galaxy Z Flip3, Samsung propose une offre de bonus reprise de 200 euros. Cela signifie qu’en plus du prix de reprise de votre ancien smartphone (qui dépend du modèle et de son état), Samsung y ajoute 200 euros supplémentaires. Par exemple, si vous souhaitez faire reprendre un Samsung Galaxy S21 Ultra 256 Go de stockage en parfait état, Samsung vous en proposera 560 euros et le bonus vous permettra donc d’économiser jusqu’à 760 euros au total pour l’achat de votre nouveau Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition.

Vous bénéficierez en plus d’un an d’assurance Samsung Care offert et de 5 % du prix de votre nouveau Galaxy Z Flip3 sera crédité sur votre compte en points Samsung Rewards. Une offre intéressante pour un smartphone pliant au design unique.