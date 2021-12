Samsung Galaxy S21 FE : la date de sortie du smartphone se précise

Après son prix et ses caractéristiques, la date de lancement du Galaxy S21 FE de Samsung semble approcher à grands pas. Une fuite nous partage une date.

Le Galaxy S21 FE fait décidément la une de l’actualité. Le futur smartphone de Samsung a vu son prix révélé en amont de sa présentation par la branche irlandaise du groupe, à la suite d’une longue série de fuites autour du design et des caractéristiques de l’appareil. En pleine pénurie de composants, la création de ce smartphone a été un véritable casse-tête pour Samsung, mais le produit semble désormais prêt à être annoncé et commercialisé.

Un lancement prévu en janvier

Après autant de mois de rumeurs, et de problèmes autour du lancement, c’est la date de sortie du produit qui restait jusque-là une grande inconnue. Difficile de se risquer à prédire une date quand l’appareil pouvait être annulé et ne jamais voir le jour d’un moment à l’autre. Désormais, l’appareil apparait en avance chez certaines branches de Samsung et le lancement paraît plus certain.

C’est Evan Blass, @evleaks sur Twitter, qui dévoile une date de sortie supposée pour le téléphone.

Il annonce très simplement la date du 11 janvier que l’on voit également apparaitre sur l’écran de verrouillage du smartphone. On comprend qu’il s’agit de la date de sortie prévue par Samsung, au moins aux États-Unis. Puisque l’appareil est apparu chez Samsung France, on peut toutefois s’attendre à un lancement simultané en France.

Si cette date se confirme, cela laisse donc 3 semaines à Samsung au moment où cet article est publié pour dévoiler enfin officiellement son nouveau smartphone.

