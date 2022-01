Malgré son excellente forme en 2021, Samsung craint que la pénurie persiste en 2022

Samsung a annoncé une année 2021 record avec un chiffre d'affaires atteignant 207 milliards d'euros, en hausse de 24 % par rapport à 2020.

Comme tous les ans à la même période, il est temps pour les différentes entreprises du monde la tech de faire le point sur le dernier trimestre de l’an passé. Samsung est le premier à dégainer et a annoncé rien de moins que 13,87 billions de wons de bénéfices, soit 10,29 milliards d’euros, rien que sur le dernier trimestre de 2021. Sur l’ensemble de l’année, les bénéfices du constructeur coréen sont de 38,31 milliards d’euros.

Comme le rapporte le site américain The Verge, c’est une très forte croissance qu’a ainsi connue Samsung, à hauteur de 24 % d’une année sur l’autre en termes de chiffres d’affaires. Le chiffre d’affaires de Samsung en 2021 est ainsi passé à 269,6 billions de wons, soit 207 milliards d’euros. À titre de comparaison, sur l’année fiscale 2021, qui s’est terminée en septembre dernier, Apple déclarait un chiffre d’affaires de 365,817 milliards de dollars, soit 326,7 milliards d’euros.

D’après la firme coréenne, cette forte croissance s’explique notamment par l’augmentation des ventes de smartphones haut de gamme, de téléviseurs et d’appareils électroménagers. Mais c’est surtout la division semiconducteurs du constructeur qui a su tirer son épingle du jeu. « La division semiconducteurs, plus profitable, a poussé une croissance du chiffre d’affaires de 52 % d’une année à l’autre, malgré les problèmes de chaîne d’approvisionnement limitant la production de RAM et de stockage », souligne The Verge. Il en va de même pour la division Samsung Display, chargée de produire des écrans pour les appareils Samsung et pour d’autres constructeurs, notamment dans le domaine des smartphones.

Une pénurie qui devrait persister en 2022

Samsung se veut par ailleurs plutôt optimiste quant à une accélération de la demande de semiconducteurs en 2022. Le constructeur compte par ailleurs sur une production plus forte encore cette année : « En 2022, en raison des attentes d’un retour à la normale dans les demandes technologies, la division composants de l’entreprise augmentera sa production en processus avancée pour la nouvelle génération de produits et de technologies ». Samsung reste néanmoins conscient des problèmes encore posés à la fois par la pénurie de composants et la pandémie : « Les défis posés par la chaîne d’approvisionnement et le Covid 19 persisteront probablement ».

Notons que Samsung est omniprésent dans le domaine des technologies et peut non seulement s’appuyer sur sa division smartphones, mais aussi sur les téléviseurs, les capteurs photo, les dalles Oled, les appareils électroménagers ou son activité de fondeur de processeurs pour diversifier au mieux ses revenus et éviter de mettre tous ses œufs dans le même panier.

