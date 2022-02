Samsung Galaxy Tab S8 : les 3 modèles montrés sous toutes les coutures

En ce début février, Evan Blass nous fait un joli cadeau. Le leaker a relayé dans sa newsletter les visuels officiels des prochaines Galaxy Tab S8. Visiblement issus de Samsung Italie, ils dévoilent en détails les trois modèles attendus.

La Galaxy Tab S8 n’a pas été épargnée par les fuites, c’est le moins que l’on puisse dire. Quelques heures après la publication par Roland Quandt des spécifications complètes de la tablette, voilà que le leaker Evan Blass nous partageait les visuels commerciaux définitifs de l’ardoise haut de gamme, attendue chez Samsung d’ici quelques jours.

Pour rappel, la Galaxy Tab S8 sera présentée officiellement le 9 février prochain aux côtés des Galaxy S22. Elle se déclinera en trois versions : Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8 Plus et Galaxy Tab S8 Ultra, dont les prix devraient s’étirer entre 749 et 1599 euros (suivant le modèle choisi et sa configuration). Avec la fuite de ces visuels, on peut raisonnablement dire que ce triptyque n’a maintenant plus tellement de secrets pour nous.

Galaxy Tab S8, le « début » du haut de gamme

L’offre Tab S8 commencera face la Galaxy Tab S8 « classique ». Cette dernière devrait disposer d’un écran LCD LTPS de 11 pouces montant à 120 Hz (2560 x 1600 pixels), et être motorisée par un Snapdragon 8 Gen 1 couplé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. La partie photo de cette Tab S8 serait pour sa part axée sur un double capteur de 13 et 6 Mpx au dos et sur un module frontal de 12 Mpx. On devrait également y trouver une batterie de 8000 mAh et Android 12.

Galaxy Tab S8 Plus, le haut de gamme peaufiné

La Galaxy Tab S8 Plus pousse l’expérience plus loin avec une qualité d’affichage supérieure. On y trouverait ainsi un écran Super AMOLED 120 Hz de 12,4 pouces (2800 par 1752 pixels), un processeur Snapdragon 8 Gen 1 couplé à 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage au maximum. La partie photo resterait par contre globalement la même que sur la Tab S8 « classique », tandis qu’on passerait sur une batterie de 10 900 mAh.

Galaxy Tab S8 Ultra, le haut de gamme XXL

Cette année, la vraie nouveauté viendra néanmoins de son éminence la Galaxy Tab S8 Ultra. Cette dernière disposerait d’un écran Super AMOLED XXL de 14,6 pouces (2960 par 1848 pixels) 120 Hz. On retrouverait là encore un Snapdragon 8 Gen 1, couplé à 8 Go de RAM, mais le stockage pourrait monter à un maximum de 512 Go. La partie photo reprendrait pour sa part un double capteur arrière de 13 et 6 Mpx, mais avec cette fois deux capteurs de 12 Mpx en façade (grand angle et ultra grand angle). La batterie passerait également à une capacité de 11 200 mAh.

