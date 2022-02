Samsung Galaxy S22 : premières tortures en vidéo pour tester sa résistance

Deux jours après leur intronisation, les Galaxy S22 de Samsung passent déjà l'épreuve des tests de résistance. Noyés, découpés, pliés : leur durabilité a été mise à rude épreuve en vidéo.

À peine arrivés, déjà démontés. C’est le lot de tous les smartphones haut de gamme et les nouveaux Galaxy S22 n’y coupent pas. Deux jours après leur officialisation, la version d’entrée du flagship de Samsung fait l’objet de vidéos pour tester ses capacités.

Démontage dans les règles et réparabilité mitigée

C’est la chaîne PBKreviews qui s’y colle, repérée par GSMArena. Dans une première vidéo, le Galaxy S22 est l’objet d’un démontage dans les règles pour définir son score de réparabilité.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

De nombreuses vis, une plaque de verre au dos bien fixée au cadre métallique, des câbles flexibles à gogo et un couvercle en plastique : pour arriver à la carte mère et au module appareil photo, il y a du boulot. Comme le note PBKreviews, avant de pouvoir remplacer l’écran, il faut entièrement vider le Galaxy S22 de ses principaux composants et le chauffer pour desserrer l’adhésif, mais aussi bidouiller un peu plus pour retirer la batterie. Au final, c’est une note de réparabilité de 7,5/10.

Il ne cédera pas sous la torture

Puis vient le gros œuvre, le plat de résistance : le test de durabilité. C’est ici encore le Galaxy S22 qui subit (ses acolytes ne sont pas concernés) et ce n’est pas peu de le dire. Durant plus de huit minutes, il va être soumis à toutes les tortures possibles : immersion d’une minute dans l’eau, test de rayure, pliage, etc.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Et il s’en sort haut la main. Sa certification IP68 (résistance à la poussière et à l’immersion) est bien respectée et il se remet parfaitement de sa baignade. Comme le note XDA-Developers, les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra résiste à l’eau, mais ne sont pas étanches pour autant. C’est-à-dire qu’ils résistent à un bain, mais ne sont cependant pas scellés hermétiquement pour résister à de l’eau salée ou en eaux profondes.

Ils n’ont en tout cas pas peur des coups de cutter. Certes, des marques profondes sont visibles sur l’écran et le dos malgré la présence du verre Corning Gorilla Glass Victus+ annoncé comme le plus résistant du marché. Mais, comme le souligne PBKreviews, l’ensemble du châssis du Galaxy S22 en aluminium (module photo, socle, boutons et cadre) s’avère très solide et, même en exerçant des pressions de chaque côté, le smartphone de Samsung ne subit ni flexion ni casse.

Il repart avec les félicitations du jury et une note de durabilité de 10/10.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.