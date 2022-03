Samsung Galaxy A33 et A13 4G : de quoi causer du tracas à l’entrée de gamme

Samsung préparerait deux smartphones d'entrée de gamme plutôt bien équipés. Le Galaxy A13 4G reprend dans les grandes lignes ce que proposerait l'A13 5G, y compris les 90 Hz et la définition Full HD+. Le Galaxy A33 pour sa part s'équiperait d'un écran OLED, lui aussi 90 Hz.

Autant les fraichement annoncés Galaxy S22, S22 Plus et S22 Ultra peuvent certainement faire envie à beaucoup de monde, autant leur prix assez conséquent peut pousser une bonne partie des amateurs de Samsung à se rabattre sur des smartphones plus accessibles.

C’est là qu’interviennent des smartphones comme le Galaxy A33 ou le Galaxy A13 4G, une variante de sa version 5G officialisée en décembre 2021, dont les premiers éléments viennent d’être dévoilés par le très fiable site allemand WinFuture.

Premières images du A13

On commence par celui qui devrait être le moins cher des deux, le Samsung Galaxy A13 devrait donc obtenir une déclinaison 4G. Sur le plan du design, il y aurait assez peu de changement au-delà de l’ajout d’un quatrième petit capteur et du déplacement du flash pour l’occasion.

Le Galaxy A13 4G, pas encore annoncé. Le Galaxy A13 5G, déjà sorti.

En réalité les différences ne s’arrêteraient pas là. On peut tabler sur un écran LCD IPS de 6,6 pouces contre 6,5 pouces pour la version 5G, tout en conservant la définition Full HD+ et le rafraichissement de 90 Hz. On conserverait également la petite encoche en haut de l’écran pour accueillir le capteur selfie.

Côté module photo, on peut s’attendre à un capteur 48 mégapixels, un bloc ultra grand-angle avec 5 mégapixels et deux capteurs de deux mégapixels dédiés aux macros et à la profondeur de champ. Sous le capot, on trouverait un SoC Samsung, l’Exynos 850 et ses 8 cœurs de 2 GHz, le tout accompagné de 4 Go de RAM, 64 Go de stockage et la possibilité d’ajouter une carte SD.

L’autonomie promet d’être solide avec une batterie de 5000 mAh, mais la charge ne décollerait pas au-delà des 15W. WinFuture le prédit autour des 200 euros. Trois coloris seraient proposés à minima : blanc, noir et bleu ciel.

Samsung Galaxy A33

Le Samsung Galaxy A33 arriverait avec une compatibilité 5G et une encoche légèrement plus fine que son collègue. Il composerait avec un écran OLED de 6,4 pouces en Full HD+ et 90 Hz.

Le Samsung Galaxy A33 pourrait ressembler à ça. // Source : WinFuture Le Samsung Galaxy A33 pourrait ressembler à ça. // Source : WinFuture Le Samsung Galaxy A33 pourrait ressembler à ça. // Source : WinFuture Le Samsung Galaxy A33 pourrait ressembler à ça. // Source : WinFuture Le Samsung Galaxy A33 pourrait ressembler à ça. // Source : WinFuture

Côté SoC, là aussi l’A33 serait équipé d’un Exynos 1200 avec 6 Go de RAM, 128 Go de stockage et une batterie de 5000 mAh. Quatre coloris sont attendus : blanc, noir, bleu ciel et rose/beige.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.