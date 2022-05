Le prix du Samsung Galaxy Z Flip 3 (256 Go) est au plus bas grâce à ce code promo

Le Samsung Galaxy Z Flip 3 est le modèle idéal pour se laisser tenter par un smartphone pliant. D'autant plus qu'aujourd'hui, il perd près de 350 euros de son prix et tombe à 760 euros pour la version 256 Go.

Sorti l’été dernier, le Samsung Galaxy Z Flip 3 représente aujourd’hui le plus abordable des smartphones de sa catégorie. Même avec l’arrivée prochaine de son successeur, il reste très recommandable d’autant plus que le design ne devrait pas changer grandement. Il séduit par son format pliable et sa fiche technique puissante, mais aussi par son prix, plus bas que d’habitude grâce à cette réduction de plus de 30 % sur son prix.

Les points forts du Samsung Galaxy Z Flip 3

Un écran AMOLED de 6,7 pouces à 120 Hz

Un format clapet pratique

Un smartphone puissant grâce au Snapdragon 888

Habituellement proposé à 1 109 euros, le Samsung Galaxy Z Flip 3 dans sa version 256 Go passe à 760 euros sur Ubaldi en utilisant le code 18DEST0722.

Un smartphone à clapet plus abouti

Le Samsung Galaxy Z Flip 3 plaira aux plus nostalgiques avec son format à clapet. Pour cette deuxième itération, le constructeur a choisi de reprendre ce format, en améliorant sa charnière, qui devient plus solide tout en gardant des finitions exemplaires. Une fois ouvert, on découvre un écran AMOLED de 6,7 pouces, Full HD+ et rafraîchi à 120 Hz pour une belle fluidité des images. Le smartphone compte aussi un deuxième écran, qui est visible lorsque le clapet est rabattu. Contrairement au premier Z Flip, cette dalle est un poil plus grande et passe à 1,9 pouce contre 1,1 pouce. Un changement bien pratique pour rendre les informations plus visibles sans avoir à déplier le smartphone.

Son format et sa portabilité sont très appréciables, une fois replié il ne mesure que 72,2 x 86,4 x 17,1 mm. On peut donc sans souci le glisser dans sa poche, et le tenir dans la paume de la main, d’autant qu’une foule de fonctions sont utilisables sans avoir à ouvrir le téléphone, par exemple la possibilité de lancer un enregistreur vocal ou une application de streaming musical. Autrement, ce smartphone dispose d’une certification IPX8 qui le rend résistant aux éclaboussures et à l’immersion dans l’eau jusqu’à un mètre de profondeur.

Un petit format, avec une grande puissance

Côté performances, le Samsung Galaxy Z Flip 3 ne déçoit pas et embarque la puissante puce Snapdragon 888, épaulée par 8 Go de RAM. Avec cette configuration, le smartphone est capable de faire tourner vos tâches courantes sans ralentissement, que ce soit pour de la navigation web ou pour des jeux 3D gourmands. Seul inconvénient, l’autonomie n’est pas son point fort : avec une batterie de seulement 3 300 mAh le smartphone nécessite une charge avant la fin de la journée. D’ailleurs la charge rapide n’ira pas au-delà des 15 W de puissance. Le prochain modèle devrait se doter d’une batterie plus grosse.

Le Z Flip 3 se rattrape avec la partie photo. On retrouve un module photo équipé d’un double capteur de 12 mégapixels à l’arrière, ainsi qu’une caméra selfie de 10 mégapixels logée dans la bulle de l’écran pliable interne. La polyvalence n’est pas son point fort avec seulement du grand-angle et de l’ultra grand-angle, mais la qualité est au rendez-vous, de jour comme de nuit.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy Z Flip 3.

