Les Samsung Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 se montrent avant l’heure

Samsung a officialisé son Galaxy Unpacked, le constructeur coréen nous donne rendez-vous le 10 août prochain. En attendant, les leakers continuent de nous abreuver d'informations sur les futures annonces.

Le prochain grand événement de lancement de produit de Samsung est officiellement le 10 août prochain, nous avons eu confirmation. Les Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Watch 5 et Buds 2 Pro sont attendus lors du Galaxy Unpacked. Entre-temps, d’autres fuites sont également apparues. Blass et 91Mobiles ont publié des rendus officiels du Galaxy Z Fold 4 et du Z Flip 4.

Peu de changements à première vue, mais l’ergonomie devrait être meilleure

Le design extérieur des deux appareils devrait à peine changer. IceUniverse, un des leakers les plus populaires, affirme que le Galaxy Z Fold devrait devenir un peu moins grand, mais plus large. Actuellement, l’écran extérieur du Galaxy Z Fold 3 est très long et peu large, ce qui peut entraîner des problèmes de mise en page, une sensation générale d’étroitesse et surtout un petit clavier difficile à manipuler.

Avec un corps moins long et plus large, le Z Fold 4 aurait donc un écran avant avec un rapport d’affichage de téléphone classique. À l’intérieur, l’écran aura une forme plus carrée, ce qui permettra de plus facilement afficher deux contenus côte à côte.

Don't believe the claims that Fold4 and Fold3 are very similar.

The Fold4 design has changed a lot, especially the hinge. pic.twitter.com/aHKSQ5Cmoq — Ice universe (@UniverseIce) June 1, 2022

Le Z Fold 4 serait également « plus fin » que le Z Fold 3 tout en conservant une batterie de la même capacité, soit 4400 mAh. Selon de nombreuses sources, Samsung travaillerait sur une nouvelle conception de la charnière dans le but d’alléger le poids du téléphone ou de réduire le pli de l’écran. Cependant, cela reste actuellement des suppositions.

Concernant le Z Flip 4, un visuel a aussi été posté. On en tire que peu de conclusions, comme le choix de coloris par exemple.

