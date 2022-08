Comment Samsung s’assure qu’un maximum d’applications s’adaptent aux pliants

Samsung a ajouté ses nouveaux Galaxy Z Flip 4 et Z Fold 4 à sa plateforme Remote Test Lab. Ce service permet aux développeurs de tester à distance et en conditions réelles leurs applications sur la dernière génération de smartphones pliants du constructeur coréen.

Avec son service Remote Test Lab (RTL pour les intimes), Samsung permet aux développeurs de tester, d’estimer les performances, et le cas échéant de corriger les bugs de leurs applications, grâce à des appareils Samsung Galaxy physiques connectés au Cloud. Plus efficace qu’une simple émulation, cette plateforme permet donc de peaufiner et tester en conditions réelles une application sur un produit Galaxy, sans l’avoir sous la main.

On apprend cette semaine que Samsung a intégré deux nouveaux smartphones à sa plateforme RTL : les Galaxy Z Flip 4 et Z Fold 4, présentés la semaine dernière. Une bonne nouvelle pour les développeurs souhaitant, par exemple, jauger le comportement de leurs applications sur les ratios d’écrans un peu particuliers des deux mobiles pliants.

Un service gratuit, mais avec quelques limitations

L’accès à la plateforme Remote Test Lab est gratuit. Comme le rappelle XDA Developers, il requiert seulement une bonne connexion internet, un compte gratuit Samsung Developers, et l’installation de Java Runtime Environment 7 ou supérieur, avec Java Web Start. Samsung accorde du reste 20 crédits par utilisateur et par jour. Ces 20 crédits correspondent à 5 heures d’utilisation quotidienne du service.

Il existe toutefois des limitations. S’il est possible de faire des captures d’écran à distance, de tester des scripts d’automatisation, de tester différentes langues sur l’appareil cible, ou encore de partager son écran avec un collègue pour travailler à deux, la plateforme RTL ne supporte pas de périphériques additionnels et ne prend pas non plus en charge les appels ou l’envoi de SMS. Pour ce faire, les développeurs doivent opérer en local.

Quoi qu’il en soit, les Galaxy Z Flip 4 et Z Fold 4 sont disponibles sur les Remote Test Lab localisés au Brésil, en Corée du Sud, en Pologne, en Russie et au Royaume-Uni. Et bien entendu, ces sites sont accessibles à distance où que vous vous trouviez.

