[…] Pourquoi Samsung déploie un mise à jour sur de (très) vieux smartphones Galaxy […]

Que s'est-il passé chez Samsung ? De vieux Samsung Galaxy, dont un modèle de 2014, ont reçu une mise à jour. On les pensait abandonnés, mais le constructeur coréen nous surprend ici.

Il faut l’avouer, les mises à jour sont l’un des principaux points faibles d’Android. Elles sont déployées de façon éparse, de plus l’abandon des anciens appareils est souvent trop hâtif. On parle fréquemment de fragmentation, mais la réalité est plus délicate à décrire.

C’est vrai, la question de la fragmentation d’Android a longtemps été source de débats entre le camp iOS et le camp Android. La fragmentation, c’est le nom que l’on donne au manque de suivi des mises à jour majeures par les fabricants de smartphones Android sur le long terme, ce qui peut faire craindre de manquer des fonctions et des nouveautés importantes comme ce serait le cas sur un iPhone sans mise à jour. Les deux systèmes sont pourtant gérés de manière très différente, car Google déploie des nouvelles fonctionnalités via les Google Play Services.

Malgré tout, les constructeurs s’engagent désormais à fournir un minimum de mises à jour majeures, en plus des mises à jour de sécurité. Samsung fait déjà partie des constructeurs qui promettent des mises à jour. Au total, quatre, depuis les modèles de 2021, comme le Galaxy S21. Cela n’empêche pas le constructeur coréen de montrer qu’il pouvait (partiellement) mettre à jour des smartphones bien plus anciens.

Une mise à jour sur de vieux Samsung

Samsung a déployé une mise à jour qui corrige un problème de GPS sur des smartphones comme le Samsung Galaxy Alpha, le Samsung Galaxy S5 Neo, les Galaxy S6, Galaxy S7, Galaxy S8 et Galaxy S9, et même certains téléphones milieu de gamme comme le Galaxy J7 de 2015. Samsung n’a pas détaillé le problème que les mises à jour résolvent, on a également appris que cette mise à jour apportait quelques correctifs. Toutefois, cette mise à jour n’apporte pas les mises à jour de sécurité plus récentes… Et, c’est bien dommage.

