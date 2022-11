Galaxy S23 Ultra : en photo, il ferait la leçon au S22 Ultra et au Pixel 7 Pro

Alors que le Galaxy S23 Ultra n'a pas encore été annoncé, le leaker Ice Universe affirme avoir mis la main sur un comparatif photo entre le Galaxy S23 Ultra, le Galaxy S22 Ultra et le Google Pixel 7 Pro.

Les rumeurs vont bon train autour du Samsung Galaxy S23 Ultra. En plus de potentiellement adopter le tout récemment annoncé Snapdragon 8 Gen 2, y compris en France, il se murmure que l’appareil photo principal serait doté d’un capteur 200 mégapixels.

Le consensus autour de cette nouveauté est assez clair chez les aficionados de photographie sur smartphone : le 200 mégapixels aurait peu de chance d’améliorer la qualité photo de manière considérable. Or, des clichés récemment mis en ligne par le réputé leaker Ice Universe sur Weibo laissent entendre que la qualité photo du Galaxy S23 Ultra serait bien supérieure à celle du Galaxy S22 Ultra ou même d’un Pixel 7 Pro.

La peau de la citrouille

Bien sûr, il convient de rester prudent sur cette comparaison et sur les raisons supposées d’une avance du dernier modèle de Samsung, qui pourraient tout autant relever de questions matérielles que d’un traitement logiciel plus récent encore en test.

Une chose est certaine, les clichés tels que présentés par Ice Universe désignent un grand gagnant le S23 Ultra. Regardez cette galerie ci-dessous où l’on trouve dans l’ordre une photo censée être tirée du prochain flagship de Samsung, puis de celui de 2022 puis du Pixel 7 Pro. Précisons qu’il s’agirait de photos agrandies manuellement et recadrées. C’est d’ailleurs tout l’intérêt sur le papier d’un capteur avec plus de pixels, qui est censé permettre de mieux cropper dans l’image.

Une image supposément prise avec le Galaxy S23 Ultra // Source : Ice Universe Comparaison avec le Galaxy S22 Ultra // Source : Ice Universe Comparaison avec le Pixel 7 Pro // Source : Ice Universe

Immédiatement, la citrouille paraît beaucoup plus lisse, moins détaillée sur le cliché provenant du S22 Ultra. Le dernier-né de Samsung semble proposer beaucoup plus de microcontrastes, y compris en le comparant avec le Pixel 7 Pro, réputé pour être un champion en la matière. On remarque également une différence d’exposition et de colorimétrie entre le traitement de Google et celui de Samsung, où le cliché du Pixel 7 Pro semble beaucoup plus blanc que ses deux concurrents.

Pour rappel, le Galaxy S23 Ultra est attendu pour le début d’année 2023, en janvier ou février. Il embarquerait un capteur principal de 200 mégapixels, un appareil photo ultra grand-angle de 12 mégapixels et deux téléobjectifs de 10 mégapixels, avec facteurs de zoom X3 et X10.

