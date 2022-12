Le Galaxy S23 pourrait marquer un vrai bon en avant pour la photo et la vidéo

Selon Ice Universe, le Galaxy S23 serait capable de capturer des séquences vidéos en 8K à une cadence plus élevée. Il proposerait également des clichés plus détaillés que son prédécesseur.

Alors que la fin d’année approche à grands pas, c’est une nouvelle génération de smartphones qui nous attend dès le début de l’année 2023. Comme tous les ans, Samsung devrait être l’un des premiers à dégainer avec sa nouvelle gamme, les Samsung Galaxy S23, Galaxy S23 Plus et Galaxy S23 Ultra.

Alors que les trois smartphones ne devraient pas être présentés avant le mois de février, de nouvelles informations commencent à éclore, notamment au sujet des performances photo et vidéo du Samsung Galaxy S23.

Dans un tweet mis en ligne vendredi 9 décembre, le leaker Ice Universe, généralement bien informé à propos des smartphones Samsung, s’est penché sur les caractéristiques vidéo du Samsung Galaxy S23 .

S22 8K 24fps→S23 8K 30fps — Ice universe (@UniverseIce) December 9, 2022

Selon ses informations, le smartphone de Samsung sera capable de tourner des vidéos en 8K avec une cadence de 30 FPS. Une légère montée en performances par rapport au Galaxy S22 dont le mode vidéo était encore limité à la prise de vue en 8K à 24 FPS. Concrètement, cette nouvelle capacité pourrait représenter un gain de puissance de 25 %, puisque la prochaine génération de smartphones de Samsung permettrait ainsi de capturer 25 % d’images en plus par seconde, dans une définition identique.

Rappelons néanmoins que la différence entre 24 et 30 FPS parlera tout particulièrement aux monteurs vidéo. En effet, la cadence de 24p est traditionnellement celle du cinéma. Le 30p est quant à lui historiquement lié aux téléviseurs, notamment aux États-Unis, et à la norme de diffusion NTSC. C’est de cette cadence que découlent les débits que l’on a désormais l’habitude de rencontrer sur téléviseurs et sur Internet, qu’il s’agisse du 60p ou du 120p.

Des clichés plus détaillés sur le Galaxy S23 Ultra

Outre ces caractéristiques vidéo, la version « Ultra » du Galaxy S23 pourrait également profiter de meilleures performances en photo, comme l’indique le leaker dans un second tweet : « Comparé au Galaxy S22 Ultra, les photos de jour du S23 Ultra sont plus claires, avec de meilleurs détails et une saturation plus élevée », indique-t-il.

Selon les dernières rumeurs, les Galaxy S23 devraient être annoncées en février prochain. Rappelons que la gamme Galaxy S22 avait été présentée le 9 février dernier. Il n’est cependant pas exclu que Samsung avance légèrement son annonce pour dévoiler les smartphones dans le courant du mois de janvier.

