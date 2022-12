Samsung Galaxy S23 Ultra : les gourmands en stockage pourraient être ravis

Une certification TENAA met en lumière une liste de caractéristiques appartenant au Galaxy S23 Ultra. Selon le document, le prochain vaisseau amiral de Samsung pourrait débarquer avec une capacité de stockage minimale de 256 Go, au lieu de 128 Go pour son prédécesseur.

Les deux prochains mois devraient être rythmés par d’ultimes fuites relatives aux Galaxy S23. Les trois nouveaux smartphones haut de gamme de Samsung – Galaxy S23, S23 Plus et S23 Utra – sont en effet attendus début février, voire fin janvier, et demeurent aujourd’hui sous le feu des projecteurs médiatiques.

D’ailleurs, un événement en particulier précède généralement une commercialisation : la certification par un organisme. Cela tombe bien, puisque le Galaxy S23 Ultra a été repéré du côté de l’instance chinoise, la TENAA. L’occasion de jeter un œil sur une liste de caractéristiques techniques mise en exergue par My Fix Guide.

Différence de poids infime

Cet aperçu permet avant tout de corroborer de précédentes fuites, mais aussi de découvrir de nouveaux éléments. Par exemple, le document évoque un écran de 6,8 pouces d’une définition de 3088 x 1440 pixels. Les indiscrétions n’avaient jusque-là que rarement abordé ces points, qui ne changeraient donc pas d’une année à une autre.

Du côté des dimensions, la TENAA rejoint les prédictions d’Ice Universe, qui misait sur les mensurations suivantes : 163,4 x 78,1 x 8,9 mm. Le poids pourrait quant à lui grimper à 233 grammes, soit un très léger gain vis-à-vis du Galaxy S22 Ultra, recensé à 229 grammes. En pratique, cela ne devrait pas se faire sentir.

256 Go de stockage au minimum ?

Fait intéressant : le Galaxy S23 Ultra pourrait débarquer avec une configuration minimale de stockage revue à la hausse. Si son prédécesseur débutait avec 128 Go de stockage au minimum, le S23 Ultra, lui, viserait d’emblée les 258 Go (avec des options de 512 Go et 1 To), couplé à 8 ou 12 Go de mémoire vive.

Ce changement pourrait paraître anodin au premier abord, alors qu’il aurait dans l’idée un impact fort sur le produit. En effet, proposer par défaut une capacité minimale de 256 Go de stockage pourrait avoir un effet sur le prix d’entrée du téléphone. Samsung pourrait alors « déguiser » une hausse tarifaire liée à l’inflation via cette petite pirouette commerciale.

Il convient cependant d’attendre la conférence annuelle du constructeur coréen pour en avoir le cœur net.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.