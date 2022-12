Les Samsung Galaxy S23 seront plus puissants, oui, mais à quel point ?

Une fuite laisse entendre que le gain de puissance des Galaxy S23 serait significatif. Une comparaison établie de surcroit sur la version Snapdragon des appareils. En comparaison des Galaxy S22 sous Exynos, le gain devrait être encore plus important donc.

Les Galaxy S23 seront plus puissants. Là-dessus, il n’y a aucun doute. C’est en effet un passage obligé pour chaque génération de smartphone. Et puis lorsque le nouveau modèle ressemble un peu trop à l’ancien, cela permet au moins de justifier son existence. En revanche, toute la question est de savoir à quel point le nouveau modèle surpasse l’ancien sur la puissance.

Nous avons un début de réponse par l’intermédiaire d’un tweet d’un leaker relativement peu connu, Ahmed Qwaider, qui s’était illustré avec une prise en main des Galaxy Buds 2. Il convient donc de prendre ces affirmations avec un minimum de recul.

Un gain significatif

Si ses affirmations sont correctes, les Galaxy S23, Galaxy S23 Plus et Galaxy S23 Ultra, qui on le rappelle seront tous équipés d’un Snapdragon 8 Gen 2 y compris en Europe, devrait voir leur performances grimper significativement. En les comparant aux Galaxy S22 avec Snapdragon 8 Gen 1, le leaker affirme qu’il y aurait un gain de 36 % en CPU, 48 % en GPU et 60 % en NPU (la puce spécialisée dans le traitement des calculs liés à l’IA).

Cela est d’autant plus intéressant pour nous, utilisateurs européens, étant donné que notre version du S22 tournait sous Exynos 2200, une puce moins puissante que le Snapdragon et qui avait été marquée par des difficultés de gestion de son GPU au lancement. Nous pouvons donc nous attendre à un gain encore plus important par rapport à la génération précédente.

Certes, la puissance ne fait pas tout, mais c’est aussi elle qui permet d’assurer à un appareil premium une durée de vie importante. Au vu du prix d’un tel appareil, on peut avancer qu’il ne s’agit pas d’un détail. En outre, le fait que Samsung décide enfin d’harmoniser toute sa gamme en ne proposant qu’un seul fournisseur de puce devrait aider au support de ses machines.

Au passage, Ahmed Qwaider ajoute que les trois Galaxy S23 devraient bénéficier d’une même luminosité maximale de 1750 cd/m². Pour rappel, les Galaxy S23 sont attendus au détour du 1er février 2023.

