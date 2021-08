Galaxy Buds 2 : les écouteurs de Samsung déjà pris en main en vidéo

À une semaine de leur présentation, les Samsung Galaxy Buds 2 se dévoilent déjà dans une prise en main en vidéo sur YouTube.

La semaine prochaine, Samsung organisera sa prochaine conférence Galaxy Unpacked. L’occasion pour le constructeur coréen de dévoiler ses nouveaux smartphones pliables Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3, mais pas que. La firme devrait également y présenter ses futures montres connectées sous Wear OS, les Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic ainsi que de nouveaux écouteurs sans fil, les Galaxy Buds 2.

Avant même leur présentation, attendue le 11 août, les futurs Galaxy Buds 2 ont cependant déjà été pris en main à plusieurs reprises, que ce soit en photo ou en vidéo. Ce mercredi, c’est le leaker égyptien Qwaider Ahmed qui a publié quatre photo de ce qui semblent bien être les futurs Galaxy Buds 2.

On peut ainsi découvrir non seulement la boîte en carton des écouteurs avec le nom du produit inscrit dessus, mais également l’ensemble du packaging. Outre les écouteurs et leur boîtier de recharge, on peut ainsi voir le câble USB-C qui servira à leur recharge. Le boîtier de charge quant à lui devrait reprendre un format identique à ceux des Galaxy Buds Live et Galaxy Buds Pro. Pour les écouteurs en eux-mêmes, Samsung semble s’être cette fois inspiré de l’apparence des Galaxy Buds Pro.

Une prise en main des Samsung Galaxy Buds 2 en vidéo

Outre les photos mises en ligne par le leaker égyptien, les prochains écouteurs true wireless de Samsung ont également eu droit à une prise en main et à un unboxing sur YouTube, de la part de la chaîne The Mobile Central. Cette fois, la vidéo permet de découvrir certaines des caractéristiques des écouteurs comme la présence d’une réduction de bruit active, l’autonomie de 5 heures pour les écouteurs — 20h à l’aide du boîtier — ou la présence de deux transducteurs dans chaque écouteur. Les écouteurs sont également compatibles avec la charge sans fil par induction. Si le mode de réduction de bruit ne peut pas être réglé finement, c’est en revanche le cas sur le mode transparent qui peut être ajusté en fonction de ce que vous souhaitez entendre.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Pour rappel, les Galaxy Buds 2 devraient succéder aux Galaxy Buds Plus lancés il y a plus d’un an. Ils devraient être moins onéreux que les Buds Pro tout en en adoptant les principales fonctionnalités. Les écouteurs devraient par exemple être certifiés IPX2 pour une étanchéité aux éclaboussures, mais pas IPX7 comme la version Pro. Ils seraient lancés en Europe à un tarif plutôt agressif de 150 euros.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid