Samsung Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic : la fuite qui dévoile tous les détails

Les nouvelles montres de Samsung s'annoncent très intéressantes !

La prochaine conférence Samsung Unpacked approche, et c’est comme souvent dans cette dernière ligne droite que les infos sur les prochains produits font l’objet des fuites les plus précises.

C’est WalkingCat (@_h0x0d_ sur Twitter) qui nous offre cette fuite. Ce compte est très connu pour avoir publié en avance des informations de Microsoft, mais depuis plusieurs mois, il s’attaque également aux projets de Samsung et Intel. Ici, il a partagé beaucoup d’images de ce qui semble venir d’une présentation Samsung des nouvelles montres connectées : les Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic.

Caractéristiques, fonctions et écosystème

À travers les différentes images, on en apprend plus sur les fonctions que souhaite mettre en avant Samsung. La plus importante est sans aucun doute le tout nouvel écosystème qui va naitre avec ses montres grâce à l’association de Google Wear OS et de Samsung Tizen, pour donner Samsung One UI Watch.

Samsung met en avant ses applications comme Samsung Pay ou Bixby, mais aussi celles de Google avec YouTube, Google Maps et évidemment celles des développeurs comme Spotify ou Adidas.

D’autres pages de la présentation s’attardent évidemment sur les fonctions de santé si importantes sur une montre ou un bracelet connecté moderne. On parle ainsi de mesure du sommeil et du premier capteur capable de mesurer la composition corporelle : muscle, gras, eau, etc.

Pour cette mesure, Samsung a en fait intégré un capteur BIA pour Bioelectrical impedance analysis ou bio-impédance en français. D’après Wikipédia, il s’agit de la mesure de la résistance électrique des tissus biologiques en ohms. Parmi les autres capteurs présents, on compte aussi un cardiofréquencemètre et un électrocardiogramme pour mesurer le rythme cardiaque.

L’une des pages de la fuite permet d’en apprendre plus sur les caractéristiques des deux nouvelles montres. On voit qu’il devrait s’agir d’une simple question de taille et de batterie entre les deux produits : les capteurs, le SoC Exynos W920 en 5 nm et la configuration mémoire seront les mêmes entre la Galaxy Watch 4 et la Galaxy Watch 4 Classic.

La présentation ne révèle pas le prix définitif des deux produits, mais une autre source a dévoilé la grille des tarifs au mois de juillet. Sauf surprise, Samsung devrait confirmer toutes ces informations dès la semaine prochaine au Galaxy Unpacked. Un événement que l’on pourra suivre sur Frandroid évidemment.