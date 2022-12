Le Samsung Galaxy S24 Ultra livre déjà une info sur son zoom

Le Samsung Galaxy S24 Ultra pourrait voir le téléobjectif du smartphone ultra haut de gamme de Samsung évoluer.

Alors que les Samsung Galaxy S23 ne sont pas encore sortis, les rumeurs entourant les smartphones de l’année prochaine commencent déjà à voir le jour. La chose est presque entendue : le Galaxy S23 Ultra ne devrait pas trop évoluer en dehors de l’ajout d’un capteur 200 mégapixels.

Si Samsung est encore considéré comme le roi de la photo, en particulier grâce à sa grande polyvalence, de nouvelles technologies ont commencé à faire leur apparition ces dernières années, comme le zoom super res de Google ou encore le zoom optique du Sony Xperia 1 IV. Le géant coréen peut encore dormir tranquille, certes, mais il ne faudrait pas qu’il se repose sur ses lauriers.

Une nouvelle solution pour le zoom

Selon Ice Universe, leaker généralement fiable en ce qui concerne Samsung, la firme de Suwon remplacement le capteur de son téléobjectif à partir du Galaxy S24 Ultra. On comprend par là qu’il s’agit du X10 de l’appareil. Il ajoute que le smartphone haut de gamme adopterait « une nouvelle solution ». Ici, l’affirmation est plus floue et difficile de savoir ce qu’il entend. Parle-t-il d’un zoom optique, d’une solution logicielle, de la nouvelle technologie présentée par LG permettant de passer d’un x4 à un x9 ? Impossible de le dire.

Sur le même ton, Ice Universe affirme que l’appareil photo principal devrait peu ou prou rester le même sur le Galaxy S24 Ultra. Cela ne serait pas très étonnant si Samsung passe bien au 200 mégapixels avec le Galaxy S23 Ultra. Il est rare que Samsung change de capteur chaque année.

