Le Galaxy S23 Ultra permettrait de voir de nuit comme en plein jour

Samsung mettrait les bouchées doubles pour accroître la qualité photo de nuit sur le Galaxy S23. Une fonction qui serait renforcée par le nouveau capteur de 200 mégapixels.

C’est le mois prochain que Samsung devrait présenter officiellement ses nouveaux smartphones haut de gamme, les Galaxy S23, S23 Plus et S23 Ultra. D’ici leur annonce, les appareils font l’objet de nouvelles fuites, notamment eu égard à l’une des principales fonctions attendues sur des smartphones premium : leurs performances en photo.

Comme le rapporte le site Phone Arena, le leaker Ice Universe, généralement bien informé sur les produits Samsung, a livré quelques informations sur les performances en basse lumière du plus haut de gamme des trois smartphones.

I need to emphasize again that the S23 Ultra's night camera is really "night vision" — Ice universe (@UniverseIce) December 29, 2022

« J’ai besoin de rappeler que la caméra nocturne du Galaxy S23 Ultra permettra vraiment d’avoir une « vision nocturne » », indique ainsi le leaker chinois.

Il faut dire que, depuis quelques années, Samsung a mis les bouchées doubles pour rattraper son retard dans le domaine des photos en basse lumière. Le constructeur coréen n’a proposé, pendant longtemps, qu’un mode vision nocturne activé automatiquement, avant de permettre aux utilisateurs de l’utiliser quand ils le souhaitaient. Sur la dernière génération des Galaxy S22, Samsung a même mis en avant le terme de « nightography », pour « photographie de nuit ».

Une avancée probablement due au nouveau capteur de 200 mégapixels

Pour rappel, on s’attend par ailleurs à un nouveau capteur photo de 200 mégapixels pour la nouvelle gamme Galaxy S23. Ce nouveau capteur pourrait permettre de belles avancées dans le domaine de la photo en basse lumière grâce au principe du pixel binning. Avec cette fonctionnalité, les photos ne seraient pas de 200 mégapixels, mais les photosites seraient regroupés par groupes de 16. Ainsi, le smartphone serait capable d’analyser en profondeur chaque pixel de l’image et de réduire le potentiel de bruit numérique dû à la haute sensibilité ISO ou à la petite taille des photosites. De quoi permettre potentiellement au Galaxy S23 Ultra d’augmenter l’exposition d’une scène sans trop accroître le bruit numérique.

On devrait en savoir plus sur le Galaxy S23 lors de la présentation officielle du constructeur coréen. Samsung devrait en effet dévoiler sa nouvelle gamme de smartphones dans le courant du mois de février. D’ici là, n’hésitez pas à consulter notre article pour tout savoir sur les Samsung Galaxy S23, S23 Plus et S23 Ultra.

