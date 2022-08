Samsung Galaxy S23 Ultra : son capteur de 200 mégapixels ne serait pas qu’une simple rumeur

Selon ETNews, le Samsung Galaxy S23 Ultra devrait bel et bien avoir droit à un capteur de 200 mégapixels. Plus globalement, les constructeurs tendent cette année à muscler leur jeu avec des capteurs principaux toujours plus fournis en mégapixels.

Si les Galaxy S23 ne sont pas attendus avant le début de l’année 2023, les premières rumeurs et autres fuites à leur sujet n’ont que faire du calendrier commercial de Samsung. Ces derniers mois, plusieurs d’entre elles ont attiré l’attention des médias spécialisés. Parmi elles : la présence, soi-disant, d’un capteur de 200 mégapixels.

Cette nouveauté serait toutefois une exclusivité à la version Ultra. Début août, le leaker Ice Universe en était d’ailleurs persuadé. Cette fois-ci, c’est au tour du média ETNews de remettre une pièce. Selon lui, Samsung aurait confirmé à certains partenaires industriels l’arrivée d’un capteur de 200 mégapixels sur le S23 Ultra.

Un bond en avant

De toute évidence, cela constituerait un bond considérable par rapport aux 108 mégapixels du Galaxy S22 Ultra. Mais on sait que le géant coréen a développé un composant encore plus performant, l’Isocell HP1, qui pourrait néanmoins rapidement laisser sa place à Isocell HP2, justement pressenti pour s’inviter sur le S23 Ultra.

Le fait est qu’un capteur de 200 mégapixels produit des photos extrêmement lourdes, qui prendraient alors beaucoup de place sur vos appareils. Mais Samsung va, comme beaucoup d’autres fabricants, utiliser le principe du pixel binning — qui consiste à fusionner des pixels — pour générer des images de 12 mégapixels.

La course aux mégapixels

Le pixel binning a pour avantage d’apporter plus de lumières dans vos clichés et de mieux gérer les prises de vue en basse lumière. Disons que le Galaxy S23 Ultra pourrait clairement muscler son jeu dans la photo de nuit. Évidemment, il faudra patienter jusqu’à son officialisation pour en avoir le cœur net.

Plus globalement, la course aux mégapixels semble avoir repris de plus belle cette année. Outre Samsung, Apple devrait lui aussi durcir le ton avec un capteur de 48 mégapixels sur l’ensemble de ses nouveaux iPhone 14. Motorola, de son côté, n’a attendu personne pour installer un capteur de 200 mégapixels sur son X30 Pro.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.