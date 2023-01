Samsung abandonnerait l’un de ses smartphones haut de gamme dès l’an prochain

Pour la gamme S24 attendue l'an prochain, le constructeur coréen aurait décidé de ne pas proposer de décliner sa gamme avec un modèle « Plus ».

Alors qu’on a appris ce mercredi que Samsung présentera bel et bien sa gamme de nouveaux smartphones Galaxy S23, S23 Plus et S23 Ultra le 1er février prochain, le site coréen The Elec prend les devants et nous rapporte déjà quelques informations sur la gamme prévue l’an prochain pour les Galaxy S24.

Dans un article publié ce mercredi, le site coréen, généralement bien informé sur les lignes de production de Samsung, rapporte que la firme n’aurait dans ses tuyaux que deux modèles de Galaxy S24 pour l’an prochain. La Samsung travaillerait ainsi sur deux modèles connus en interne sous les noms de code DM et DM3. D’après The Elec, le DM serait le Samsung Galaxy S24, tandis que le DM3 serait le Samsung Galaxy S24 Ultra. De quoi suggérer que Samsung ferait l’impasse à partir de l’an prochain sur son modèle « Plus », comme l’indique The Elec : « Il est très probable que le DM2 ait été prévu mais ait finalement été abandonné ».

Un modèle trop similaire au Galaxy S classique

Il faut dire que les déclinaisons « Plus » des Samsung Galaxy sont particulièrement proches des modèles plus classiques. Là où les versions « Ultra » apportent généralement des éléments de design différents comme la gestion du stylet, une forme différente ou un module photo plus polyvalent, les modèles « Plus » se contentent d’être une version grand format du modèle classique, avec un écran plus large, une meilleure définition et une batterie plus importante. En proposant seulement deux modèles sur son segment haut de gamme, Samsung pourrait ainsi simplifier les choses et clarifier le positionnement de chaque modèle avec un smartphone plus compact pour ceux qui le souhaitent et un modèle plus performant pour ceux à la recherche d’une meilleure polyvalence photo.

Cela fait désormais trois ans que Samsung propose trois variations de ses smartphones Galaxy S avec une déclinaison classique, une version « Plus » et un modèle « Ultra ». Seulement, si les Galaxy S20 Ultra et S21 Ultra n’apportaient que peu de différence avec les deux autres modèles, le Galaxy S22 Ultra a repris le flambeau de la gamme Galaxy Note avec une gestion du stylet et une approche différente. Désormais, c’est donc le modèle « Plus » qui a le moins de sens et d’intérêt au catalogue de Samsung, raison pour laquelle il semble effectivement plausible que la firme abandonne dès l’an prochain son grand modèle.

https://www.frandroid.com/marques/samsung/1421535_samsung-galaxy-s23-ultra-photo-design-puissance-tout-savoir

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.