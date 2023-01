Samsung préparerait le passage à l’époustouflant Micro-LED sur les montres connectées

Samsung Display serait en voie de commercialisation de la technologie d'écran vouée à remplacer l'Oled. Le développement pourrait s'achever dès cette fin d'année 2023.

La course au Micro-LED hors du champ des téléviseurs est officiellement lancée et celle-ci pourrait bien démarrer par les montres. La prochaine révolution pour les dalles après l’Oled est en bonne marche. Alors qu’Apple voudrait l’intégrer à son Apple Watch Ultra en produisant ses propres écrans, Samsung songerait à faire de même pour ses Galaxy Watch.

C’est ce qu’avance ETNEWS, un journal coréen, qui déclare même que Samsung Displays a déjà entamé la commercialisation d’écrans Micro-LED, malgré un développement encore en cours.

Fait intéressant, c’est la première fois que Samsung Display, la branche spécialisée dans les écrans, s’essaye à la vente de cette technologie. Les téléviseurs Samsung en Micro LED sont en effet manufacturé par Samsung Electronics, la branche de l’entreprise qui vend les appareils comme les Galaxy Watch ou les smartphones Samsung.

L’arrivée sur les montres, un choix économique classique

Pour rappel, le Micro-LED consiste peu ou prou à aligner des panneaux LED miniaturisés à l’extrême et les utiliser comme pixels. Par rapport à l’OLED, cette technique à l’avantage d’un gain en luminosité et donc en vibrance des couleurs et par rapport au LCD classique, le ratio de contraste est aussi infini.

Alors qu’on pensait que le Micro-LED posait un vrai challenge pour sa miniaturisation, du fait de sa structure en micro panneaux LED, il semblerait que les constructeurs y trouvent tout de même davantage leur compte sur un écran sous les deux pouces de montres connectées plutôt que sur un écran de smartphones. De ce fait, il y a fort à parier que l’usage du Micro-LED débutera sur les montres avant d’arriver sur les téléphones.

ETNEWS précise que le développement de cette nouvelle taille de dalle pourrait s’achever en 2023, avec dans le viseur, le segment haut de gamme des montres connectées bien entendu. Sam Mobile va jusqu’à spéculer que les montres Galaxy pourraient alors troquer leurs dalles Oled pour du Micro-LED.

