Samsung Galaxy S23 : une première idée des prix et l’espoir d’une bonne nouvelle

Le leaker RGCloudS, encore peu connu dans le milieu, pense connaître la grille tarifaire complète des futurs Galaxy S23, Galaxy S23 Plus et Galaxy S23 Ultra. Si l’on se base sur ses prédictions, Samsung ne ferait pas vraiment grossir le prix de ses flagships d’une année à une autre.

Le 1er février prochain, Samsung va tenir une importante conférence pour présenter en grande pompe ses trois flagships de l’année 2023, les Galaxy S23, Galaxy S23 Plus et Galaxy S23 Ultra. Si l’on sait déjà presque tout de ce trio, la question du prix restait encore en suspens, en plein contexte inflationniste.

Le leaker RGCloudS semble apporter un début de réponse à toutes ces interrogations. Il convient avant tout de rappeler une chose : la personne derrière ce compte Twitter est peu connue de nos services. Ses fuites se concentrent principalement sur Samsung, comme celle abordant la luminosité d’écran du Galaxy S23 Ultra.

Des prix stables

Pour le moment, RGCloudS a encore ses preuves à faire. Les éléments avancés dans cet article doivent donc être accueillis avec des pincettes. L’avenir nous dira si ce leaker avait tort, ou pas. Il n’empêche, le média NoteBookCheck, que l’on considère comme fiable, s’est permis de reprendre le message Twitter de l’intéressé.

Selon RGCloudS, voici combien coûteront, en dollars, les Samsung Galaxy S23 :

Samsung Galaxy S23 :

799 dollars en 8 + 128 Go ;

849 dollars en 8 + 256 Go.

Samsung Galaxy S23 Plus :

999 dollars en 8 + 128 Go ;

1049 dollars en 8 + 256 Go.

Samsung Galaxy S23 Ultra :

1249 dollars en 8 + 256 Go ;

1349 dollars en 8 + 512 Go ;

1499 dollars en 12 + 1 To Go.

Première observation : d’une génération à une autre, les prix se stabiliseraient et ne subiraient pas de petites ou de grosses augmentations, tout du moins aux USA. En effet, les Galaxy S22 et Galaxy S22 Plus étaient commercialisés 799 et 999 dollars à leur sortie. Soit des tarifs similaires à ceux avancés par RGCloudS.

En fait, seul le prix de départ du S23 Ultra gonflerait légèrement, et ce de deux manières. D’une, la version 128 Go disparaîtrait. Pour se procurer l’Ultra, il faudrait donc se rabattre au minimum sur la déclinaison 256 Go, vendue 1249 dollars. Ici, 50 dollars en plus seraient ainsi demandés par rapport au S22 Ultra. Soit une petite hausse.

Samsung : une politique à la Google ?

À savoir désormais combien coûtera ce trio en euro. On le sait, le cours du dollar et de l’euro n’est pas vraiment favorable à ce dernier. Mais même avec les différentes taxes inhérentes à la France, on peut garder espoir quant aux prix appliqués par chez nous. Encore une fois, la prudence est de mise face à cette fuite et aux conclusions qui en découlent.

Il faut toutefois rappeler que le millésime 2022 a été propice à de nombreuses hausses tarifaires chez les constructeurs de smartphones, excepté Google. Quelle politique Samsung choisira-t-il d’appliquer ? La conférence du 1er février tuera le suspens.

