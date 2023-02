Galaxy S23 vs Galaxy S22 : une hausse de prix importante pour quelques différences

Le Samsung Galaxy S23 vient de sortir. Une amélioration tout en douceur, mais marquée par une hausse de prix. Est-ce que le dernier modèle vaut vraiment le coup par rapport à son prédécesseur ?

Les Samsung Galaxy S23 et Galaxy S23 Plus viennent d’être dévoilé et nous avons déjà pu le prendre en main. En attendant sa sortie, prévue le 17 février 2023, arrêtons-nous un instant sur une petite comparaison avec la génération précédente.

Le prix progresse

La constante de 2022 continue en 2023 : les prix ont tendance à augmenter et les Galaxy S23 en témoignent à leur tour. Voici les prix :

Galaxy S23 (8 Go de RAM à chaque fois) :

128 Go : 959 euros ;

256 Go : 1019 euros.

S23+ (8 Go de RAM à chaque fois) :

256 Go : 1219 euros ;

512 Go : 1339 euros.

Faisons les comptes par rapport au Galaxy S22. Le prix a gonflé de 100 euros sur le 128 Go, 110 euros sur le 256 Go pour le petit format. Le Galaxy S23 Plus prend lui 110 euros de hausse en 256 Go. La version 512 Go, bien qu’inédite, prend tout de même 120 euros de hausse par rapport au 256 Go et donc 230 euros de hausse par rapport au 256 Go du Galaxy S22.

Les trois changements marquants

Certes le contexte inflationniste joue, mais quand un constructeur annonce une hausse de prix, on s’attend aussi à ce qu’elle se justifie par des nouveautés. Ce n’est pas forcément le cas

1.Design

Le premier élément qui change quelque peu est le design de l’appareil. Ou du moins son dos, qui abandonne à son tour le bloc photo, après que le Galaxy S22 Ultra a montré la voie en la matière.

2.Puce et batterie

L’autre nouveauté importante est l’arrivée d’une puce Snapdragon y compris pour le marché européen. Adios l’Exynos, bonjour le Snapdragon 8 Gen 2. Il s’agit là d’un vrai atout par rapport aux S22 qui pourra sans doute justifier de mettre quelques euros supplémentaires.

En outre, la puce est censée améliorer quelque peu l’efficience énergétique de l’appareil. Sur le front de l’autonomie d’ailleurs, les deux téléphones gagnent 300 mAh. Là aussi, on peut parler d’une vraie raison de préférer les nouveaux modèles anciens, en dépit du prix qui a gonflé.

3.Luminosité et photo

On termine par les menues différences qui ne justifieront pas nécessairement de préférer le dernier modèle aux S22. Déjà la luminosité monte à 1750 nits sur le S23 classique, contre 1300 nits sur le S22. Le plus ne possède pas cet avantage puisque l’ancien modèle comme le dernier affiche 1750 nits.

Autre petit ajout, tous les capteurs intègrent désormais la technologie dual pixel pour son autofocus. Sur les Galaxy S22 et S22 Plus, le téléobjectif passait son tour.

