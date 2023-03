Odyssey Neo G7 (2023) : le premier écran Mini LED de Samsung débarque en France

Samsung annonce ce jour le lancement en France de son Odyssey Neo G7 au format 43 pouces. Il s'agit de son premier écran PC en Mini LED : de quoi apporter de meilleurs contrastes et de meilleures couleurs dans les jeux vidéo notamment.

Annoncé un peu en amont du CES 2023, le Samsung Odyssey Neo G7 débarque aujourd’hui en France, au tarif de 1399 euros. Il s’agit d’un écran PC gamer en Mini LED de 43 pouces taillé pour le jeu vidéo.

Un Samsung Odyssey Neo G7 qui offre tout ce qu’il faut pour jouer

Cet écran de Samsung propose une dalle en définition 4K (3840 par 2160 pixels) au format 16:9 avec une certification VESA Display HDR600 et HDR10+. Une dalle qui a une finition mate pour éviter les reflets trop brillants ; à noter que la luminosité maximale est de 400 cd/m². Un moniteur résolument conçu pour jouer à des jeux vidéo, puisque le taux de rafraîchissement proposé est de 144 Hz, accompagné d’un temps de réponse de 1 ms. Pour couronner le tout, on compte la compatibilité AMD FreeSync Premium Pro.

Sur la connectique, on a droit à un port DisplayPort 1.4, deux ports HDMI 2.1 et deux ports USB 3.0. La connexion sans-fil n’est pas en reste avec la présence de Wi-Fi 5 et de Bluetooth 5.2. Un écran Samsung qui embarque d’ailleurs le système d’exploitation Samsung TV, ce qui permet de profiter d’applications de SVoD, du Xbox Cloud via le Gaming Hub et aussi de GeForce Now.

Pourquoi du Mini LED sur un écran de PC ?

Côté technologie, on a donc du Mini LED grâce à la technologie Quantum Mini LED de Samsung, utilisant des Quantum Mini. Il s’agit de LED beaucoup plus petites que les LED classiques (en hauteurs), on parle ici d’un ratio 1/40.

Cette technologie permet d’obtenir un contraste de 1 000 000:1, autant dire que c’est presque infini : c’est le principal avantage par rapport au LCD traditionnel. Mais d’un autre côté, il offre aussi des avantages par rapport à l’Oled, notamment en termes de luminosité.

Prix et disponibilité du Samsung Odyssey Neo G7 (2023)

Le Samsung Odyssey Neo G7 en 43 pouces est déjà disponible en précommandes sur le site de Samsung au prix de 1399 euros. Les expéditions sont prévues à partir du 17 mars prochain.

