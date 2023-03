Samsung One UI 5.1 : cette fonctionnalité inspirée d’iOS pourrait arriver sur les Galaxy S22 et S21

La capacité de détourer automatiquement les sujets d'une photo, clairement inspirée d'iOS, est arrivée sur One UI 5.1, mais seulement pour les derniers Galaxy S23. Selon plusieurs sources, elle pourrait arriver d'autres Galaxy.

À chaque mise à jour ses fonctionnalités phares. Pour One UI 5.1, il va sans dire que la possibilité de détourer automatiquement le sujet d’une photo juste en restant simplement appuyé dessus compte parmi les nouveautés les plus visibles et importantes. Même s’il existait déjà des applications capables de le faire, posséder cette capacité directement dans l’appli photo du smartphone est un vrai plus.

Problème, cette nouveauté est pour l’heure réservée aux seuls Samsung Galaxy S23. Samsung a récemment rendue accessible une fonctionnalité jusqu’ici exclusive à ces derniers modèles à de nombreux téléphones plus anciens. Il s’agit de la possibilité de couper la charge du téléphone lorsqu’il est branché et d’alimenter directement le système, dans le but d’éviter la chauffe. Le détourage automatique devrait suivre.

Les Galaxy S21 et S20 pourraient en profiter dès avril

Selon le leaker Tech_Reve, Samsung supporterait le détourage automatique sur les Galaxy S21 et S22 dès ce mois d’avril. Plus tôt, un autre leaker, Garyeon Han, avait évoqué un déploiement encore plus large, avec une arrivée sur les Galaxy S22, S21, mais aussi S20, Note 20, Z Fold 4, 3 et 2 ainsi que tous les Z Flip.

La mise à jour d’avril promet également, comme le souligne Phone Arena, de régler une faille de sécurité sur les Galaxy S22 tournant sous Exynos, qui permet à des hackers de compromettre un téléphone à distance. Des optimisations de la caméra du S23 sont aussi à prévoir.

