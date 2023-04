Samsung Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 : ce que l’on craignait tend à se confirmer

Selon le leaker Yogesh Brar, les Samsung Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 feraient bel et bien preuve d’un certain conservatisme en matière de capteur photo. Un bruit de couloir qui tend donc à se confirmer au fil des mois.

Attendus en août 2023, les Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 vont constituer la prochaine offensive de Samsung sur le marché du smartphone pliable. Les éléments à leurs sujets commencent à s’accumuler depuis plusieurs mois déjà. Un domaine en particulier divise cependant les leakers et médias : la configuration photo, en particulier celle du Fold 5.

Pour ce dernier, deux médias – The Elec et The Pixel – ont affirmé d’un côté que l’ultra grand-angle et le téléobjectif allaient prendre du galon en nombre de mégapixels, quand de l’autre, le capteur principal pourrait passer de 50 à 108 mégapixels. Le leaker Ice Universe ne l’entend cependant pas de cette oreille.

Pas de changements à l’horizon

Pour lui, le grand-angle de 50 mégapixels resterait tel quel. Une prédiction également partagée par un autre leaker, Yogesh Brar, qui s’est fendu d’un message Twitter revenant sur les configurations photo des deux prochains pliables de Samsung. L’intéressé pense même que l’ultra grand-angle et le téléobjectif seront les mêmes.

Samsung Galaxy Z Fold 5

– 50MP + 12MP (UW) + 10MP (Tele) Samsung Galaxy Z Flip 5

– 12MP + 12MP (UW) – Improved hinge

– New image sensors

– Large outer displays

– Qualcomm Snapdragon for Galaxy — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) April 6, 2023

Jusque-là, peu d’informations n’avaient filtré quant aux spécifications photo du Galaxy Z Flip 5. C’est désormais chose faite, puisque Yogesh Brar estime qu’il embarquera un capteur principal de 12 mégapixels, associé à un ultra grand-angle lui aussi de 12 mégapixels. Soit la même chose que sur le Z Flip 4 actuel.

Une lueur d’espoir

Dans son message Twitter, le leaker mentionne néanmoins un potentiel changement intéressant : le modèle de capteur pourrait changer, sans plus de précision. Ce choix s’appliquerait-il à l’ensemble des capteurs ou uniquement à celui de la caméra principale ? Tout cela reste encore bien flou.

Dans tous les cas, le nombre de mégapixels des capteurs devrait être inchangé sur la prochaine génération des pliables Samsung, si l’on en croit Yogesh Brar. Attention encore une fois à ne pas se reposer sur ses lauriers, d’autant que Google pourrait dégainer son premier modèle pliable dans le courant 2023.

