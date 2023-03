Le Samsung Galaxy Z Fold 5 se reposerait un peu trop sur ses lauriers

Après un dernier modèle très réussi en août 2022, le prochain Samsung Galaxy Z Fold 5 est attendu pour la fin de l'année 2023. Si les rumeurs sur les nouveautés que cette version pourrait apporter se multiplient depuis un an, un leaker fiable vient de tempérer les attentes des fans du constructeur sud-coréen : l'écran externe et le module photo principal ne devraient finalement pas changer.

Si elles se confirment, ces rumeurs risquent de décevoir les fans de Samsung. Début mars, le leaker Ice Universe a rapporté deux nouvelles informations sur le prochain modèle de smartphone pliant au format Fold du constructeur sud-coréen, le Galaxy Z Fold 5, rapporte le site d’information 9to5Google.

Attendu pour la fin de l’année 2023, le produit fait l’objet de nombreux bruits de couloir concernant ses prochaines nouveautés. Les deux dernières rumeurs vont pourtant dans l’autre sens : selon le leaker, ni l’écran externe ni le module photo principal ne changeraient dans cette nouvelle version.

Un écran externe toujours aussi étroit

Généralement assez fiable, le leaker avance la première information dans un message sur son compte Twitter, le mercredi 8 mars : Ice Universe « confirme » que le smartphone gardera un écran externe de 6,2 pouces, soit la même taille que les trois dernières générations de Galaxy Z Fold. Si cette taille n’est pas un problème en soi, cela laisse en revanche présager que le ratio de 23:9 ne changerait pas non plus.

Unfortunately, I can confirm that the Galaxy Z Fold5 external screen is still 6.2 "😕 https://t.co/isu6Ylnhgi — Ice universe (@UniverseIce) March 8, 2023

Comme le rappelle 9to5Google, « Samsung est critiqué depuis longtemps sur l’écran extérieur de sa gamme Fold, puisque son design très haut et étroit peut être gênant pour la frappe au clavier et pour utiliser certaines applications. » Le média note aussi que d’autres téléphones pliants dans ce même format offrent quant à eux des ratios d’écrans bien plus proches de smartphones traditionnels. On peut notamment citer le dernier Honor Magic Vs, dont le lancement en Europe a été annoncé MWC 2023, équipé d’un écran externe de 6,45 pouces au ratio 21:9.

Le même module photo principal

La deuxième mauvaise nouvelle est partagée par le même canal de diffusion. Dans un tweet du vendredi 10 mars, Ice Universe continue de livrer des informations décevantes aux fans de Samsung : le smartphone devrait conserver « le même module de caméra que Fold 4 ». Là encore, le leaker n’évoque que le module grand-angle en tant que tel, mais on peut en déduire que sa définition de 50 mégapixels sera également inchangée.

Galaxy Z Fold5 will continue to use the same camera module as Fold4. It is impossible to use HP2. — Ice universe (@UniverseIce) March 10, 2023

Problème : cela contredit une rumeur diffusée fin janvier 2023 par le média vietnamien The Pixel sur un prochain capteur grand-angle de 108 mégapixels. Une définition disponible sur des smartphones Samsung depuis le Galaxy S20 Ultra… sorti en 2020. Bien que le capteur du Galaxy Z Fold 4 nous avait largement contentés lors de notre test, l’absence d’une telle définition pour un smartphone premium pourrait se remarquer face à ses concurrents.

Les mauvaises nouvelles s’accumulent

Des mauvaises nouvelles qui se rajoutent à une autre rumeur négative : fin février, le média ET News estimait que le Galaxy Z Fold 5 ne serait pas équipé d’un emplacement pour stylet, à l’inverse des smartphones de la gamme Ultra de Samsung.

Il ne reste plus qu’une seule amélioration majeure attendue par les fans : on murmure que les prochains pliants de Samsung s’équiperaient d’une charnière nouvelle génération. En espérant que cette innovation ne sera pas infirmée.

Nos confrères de Numerama lancent Watt Else, leur newsletter dédiée à la mobilité du futur. Inscrivez-vous par ici pour être certain de recevoir le prochain numéro !