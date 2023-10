Super deal : cette batterie externe et ce chargeur sans fil Samsung reviennent à 20 € seulement

Darty propose une offre à ne pas manquer : il est possible d’avoir une batterie Samsung de 20 000 mAh et un chargeur sans fil Samsung pour seulement de 19,98 euros, au lieu de 80 euros.

Si nos téléphones sont de plus en plus endurants côté autonomie, ou que certains bénéficient de chargeur rapide, il est toujours intéressant d’avoir une batterie externe lorsqu’on n’est pas à proximité d’une prise. Et pour ceux qui souhaitent, une fois chez eux, opter pour un chargeur sans fil, nous avons le bon plan parfait. La batterie de 20 000 mAh de Samsung et le chargeur sans fil de 15 W peuvent vous revenir à moins de 20 euros grâce à cette offre.

Que propose cette offre Samsung ?

Une batterie externe 25 W avec une capacité de 20 000 mAh

Un chargeur sans fil qui délivre une puissance jusqu’à 15 W

La charge rapide au rendez-vous

En ce moment Darty propose une belle offre : en achetant la batterie externe Samsung 20 000 mAh proposé à 39,99 euros au lieu de 69,99 euros, vous pouvez ajouter le chargeur sans fil 15 W de Samsung (d’une valeur de 39,99 euros), et obtenir l’ensemble pour seulement 19,98 euros. Comment ? Grâce à une remise de 20 euros qui s’applique après avoir ajouté les deux produits dans le panier, et en cumulant 40 euros d’ODR. Cette offre est également disponible à la Fnac.

Une batterie qui vous accompagne au quotidien

Pratique si vous êtes régulièrement en déplacement, cette batterie externe Samsung ne pèse que 392 g et ne mesure que 14 cm sur 7 cm. Pas plus gros qu’un smartphone, ce gabarit est suffisamment compact et permet de trimballer la batterie avec vous facilement. Concernant la connectique, on y trouve un port USB-A et deux ports USB-C, vous pouvez ainsi recharger jusqu’à trois appareils en même temps, mais il faut s’attendre à ce que la puissance maximale soit partagée.

Elle possède une grande capacité de 20 000 mAh, sachant que celle d’une batterie de smartphone est en moyenne de 5 000 mAh, cela vous donne la possibilité de la recharger entièrement au moins quatre fois avant épuisement. Elle offre également une puissance de recharge de 25 W, ce qui est plutôt satisfaisant pour un smartphone Apple ou Samsung. Par exemple, le récent Samsung Galaxy S23 prend une puissance de recharge de 25 W exactement. Selon l’appareil rechargé, il se peut que la puissance de la batterie ne soit pas optimale.

Avec un petit chargeur sans fil rapide pratique

Le Samsung Pad 15 W est un chargeur sans fil certifié Qi qui va servir à recharger tous les appareils profitant de cette technologie. Ici, le chargeur est capable de délivrer une puissance jusqu’à 15 W, mais celle-ci peut être atteinte uniquement par les produits de la marque coréenne. Il sera possible de l’utiliser avec vos appareils Apple compatibles avec la fonction de charge sans fil, mais avec charge rapide qui passe de 15 W à 7,5 W.

Il offre des petites dimensions pour se fondre dans le décor, aussi bien dans votre bureau que sur une table de nuit. D’ailleurs, si vous le disposez sur une table de chevet, les témoins lumineux indiquant le niveau de charge seront tamisés à la nuit tombée afin de ne pas perturber le sommeil. Pratique. Et grâce à sa surface plate, il peut accueillir une grande variété d’appareils compatibles avec la charge sans fil : smartphones, boîtiers d’écouteurs, etc.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.