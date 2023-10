One UI 6 : Samsung rassure avec son stockage temporaire illimité dans le cloud

Samsung intègre une nouvelle fonction à One UI 6 : une sauvegarde temporaire dans le cloud associé à un stockage illimité.

Votre smartphone fonctionne mal et vous vous apprêtez à le confier à un centre de réparation. Craintif pour vos données, vous aimeriez faire une sauvegarde complète de l’appareil. Samsung a désormais une solution pratique et efficace avec One UI 6 : la sauvegarde temporaire dans le cloud.

Un stockage illimité pendant 30 jours

Cette fonction n’a pas pour but d’offrir une sauvegarde permanente dans le cloud comme peut le proposer Google Drive ou Microsoft OneDrive. Non, ici l’idée est de vous permettre de sauvegarder l’intégralité de votre smartphone sans vous poser de question sur la taille du stockage, mais de façon temporaire. Une fois la sauvegarde réalisée, vous avez 30 jours pour faire votre restauration avant qu’elle ne soit effacée des serveurs de Samsung.

Comme nous le disions en introduction, c’est plutôt commode si vous devez confier votre smartphone à un centre de réparation et qu’il risque d’être remplacé par un nouveau modèle. Dans ce cas, vous n’aurez qu’à effectuer une restauration complète.

La seule restriction imposée par Samsung est de sauvegarder des fichiers de moins de 100 Go. On a du mal à imaginer qui pourrait stocker un fichier individuel de plus de 100 Go sur un smartphone. Tous les types de fichiers sont intégrés à cette sauvegarde, mais Samsung a prévu quelques exclusions plutôt logiques. Par exemple, les données liées au paiement sans contact ne seront pas sauvegardées.

Il ne manque qu’une automatisation

Cette nouveauté arrive sur One UI 6 pour les appareils haut de gamme de la famille Galaxy S ou Galaxy Z et dans certains pays comme la Corée du Sud. Samsung prévoit un déploiement plus large avant la fin de l’année.

De ce que l’on en comprend, elle demande de faire une sauvegarde manuelle qui peut prendre du temps et, de fait, doit anticiper un problème sur votre appareil. Si Samsung proposait une automatisation de cette sauvegarde, avec une mise à jour de la sauvegarde dans le cloud, seulement à des fins de backups, cela pourrait encore davantage apaiser l’esprit. Chaque utilisateur d’un smartphone haut de gamme Samsung serait alors assuré d’avoir une sauvegarde à jour sur les serveurs de la firme. Ce sera peut-être une future évolution de cette fonction.