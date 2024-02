Les Samsung Galaxy S24 reçoivent déjà leur première mise à jour

Samsung commence à déployer en Corée du Sud une première mise à jour pour les Galaxy S24, quelques semaines après leur sortie. De quoi montrer la qualité du suivi logiciel chez Samsung.

Les Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra ont déjà droit à une mise à jour OTA en Corée du Sud. Elle ne révolutionne pas les derniers smartphones de Samsung déjà bons, mais bien corriger quelques fonctionnalités. Elle devrait être disponible aux États-Unis à partir du 22 février, et probablement rapidement après en France.

Ce qu’apporte cette première mise à jour des Galaxy S24

554 Mo : c’est le poids de cette mise à jour disponible en Corée du Sud, qui apporte des améliorations réclamées par les utilisateurs, ainsi que le correctif de sécurité de février 2024. Le principal ajout, c’est celui d’un nouveau curseur de vivacité de l’écran : c’est ce qui permet de personnaliser les couleurs de l’écran. En effet, plusieurs utilisateurs avaient fait remarquer que les couleurs du mode d’affichage vif n’étaient pas assez colorées, trop fades. Le mode vif, réglé par défaut, a été changé, et le nouveau curseur permet d’ajouter de la saturation. Enfin, une option « netteté » a été apportée au mode d’écran dans les paramètres d’affichage afin d’obtenir des couleurs encore plus vives.

La photo aussi subite des changements. La qualité des photos en mode haute définition en contre-jour devient meilleure : la luminosité a été ajustée. Si vous adorez prendre des photos de vos plats, vous allez être servis : les smartphones Galaxy S24 intègrent davantage de données de couleur pour refléter celles de vos plats. Le mode nuit aussi se voit amélioré : Samsung dit avoir ajusté la saturation et la balance des blancs. Dans l’application Expert RAW, lorsqu’on zoome dans les images, la qualité est meilleure qu’auparavant.

Les améliorations qui arrivent sur le Galaxy S24 Ultra

Le Galaxy S24 Ultra est pour le moment le smartphone le plus poussé disponible sur le marché et Samsung le sait. C’est pourquoi certains changements sont limités à ce seul modèle. Par exemple, la clarté du texte est meilleure lorsqu’on utilise un zoom qui grossit beaucoup l’image. En contre-jour toujours, les sujets qui se déplacent rapidement sont mieux capturés. Par ailleurs, l’exposition et l’expression des couleurs des sujets devraient être encore meilleures.

Dans l’aperçu lorsqu’on prend une photo, la luminosité des zones sombres est meilleure en intérieur, notamment les personnes : de quoi mieux voir ce que rendra la photo finale en HDR.