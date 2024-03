Galaxy Ring : la bague connectée pourrait fonctionner avec les fours et réfrigérateurs Samsung

Samsung compterait permettre de faire le lien entre les données de la Galaxy Ring et ses appareils électroménagers.

On savait que la bague connectée de Samsung, la Galaxy Ring, servirait avant tout à la mesure des données de sport et de santé, mais on en a appris davantage ce mardi sur les fonctionnalités proposées par cette bague. Selon les informations du média coréen Chosun Biz, la Galaxy Ring pourrait être intégrée profondément à l’écosystème Samsung, au-delà même des smartphones de la marque et jusque dans ses fours ou ses réfrigérateurs.

Le site coréen a en effet appris de la part d’un responsable de Samsung que la division Mobile Experience (MX) de Samsung, en charge de la Galaxy Ring, était en discussions avancées avec la division du constructeur en charge de l’électroménager. L’idée serait ainsi d’établir un modèle économique « faisant le lien entre la Galaxy Ring, Samsung Food, l’électroménager de l’entreprise (réfrigérateurs, fours, etc.) et Samsung e-Food Center » :

L’idée de base serait que Samsung Food recommande un régime personnalisé basé sur les informations de santé de l’utilisateur mesurées en temps réel avec la Galaxy Ring. Des recettes optimisées et des recommandations de régime peuvent être faites en fonction d’informations comme la consommation de calories ou de l’indice de masse corporelle (IMC).

Dès lors, en fonction des informations récoltées par la Galaxy Ring, un régime pourrait être automatiquement établi et un réfrigérateur Samsung avec des fonctionnalités d’analyse visuelle pourrait vérifier si les ingrédients recommandés sont bel et bien présents dans la cuisine de l’utilisateur. « Les données de cuisson des recettes personnalisées sont envoyées directement à un four Samsung, donc l’utilisateur n’aura pas besoin de régler la température ou le temps de cuisson, et les ingrédients manquant peuvent être livrés grâce à Samsung e-Food Center », indique la source de Chosun Biz.

Une idée qui a peu de chances d’arriver en France

Du côté de Samsung, d’anciens brevets faisaient déjà le lien entre une bague connectée et des appareils électroménagers. L’idée était cependant d’interagir essentiellement avec un téléviseur ou des lumières connectées. Le projet envisagé par Samsung serait à la fois bien plus poussé, avec des données récoltées par la bague et par un réfrigérateur connecté, mais plus simple à implémenter. En effet, cette mise en place ne nécessiterait pas de composants spécifiques pour la Galaxy Ring, puisqu’elle se contenterait d’analyser les données de santé et n’interagirait pas directement avec le four ou le réfrigérateur.

Rappelons néanmoins que les appareils électroménagers de Samsung fonctionnant avec l’IA sont pour le moins limités en Europe. En Corée du Sud, la firme propose depuis quelques semaines son service de livraison Samsung e-Food Center basé sur les réfrigérateurs connectés, mais cette fonction n’est pas proposée en France. Si le lien entre la bague connectée et l’électroménager pourrait donc voir le jour, à plus ou moins long terme, en Corée, il paraît peu probable que cette fonction soit prévue pour l’Europe.