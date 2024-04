Le Galaxy Z Flip 6 serait moins performant que les Galaxy S24

Le Galaxy Z Flip 6 apparaît dans les colonnes de Geekbench. Son premier score relevé est moins bon que ceux des Galaxy S24.

Les Galaxy Z Flip 6 et Galaxy Z Fold 6 sont attendus pour l’été. Partenaire officiel des Jeux Olympiques 2024, Samsung devrait profiter de l’évènement pour les présenter et les lancer en amont afin de profiter du rayonnement de cette réunion sportive.

En attendant, les deux smartphones pliables continuent de faire parler d’eux. Leur production se déroule tambour battant puisque des unités sont déjà entrées en phase de benchmarks. De fait, on récupère aisément les données publiées par les apps concernées. Ici, c’est Geekbench qui fait état des scores du Galaxy Z Flip 6.

En préambule, on note que le benchmark détecte un Snapdragon 8 Gen 3 au coeur de l’appareil, ce qui confirme les rumeurs. Le SoC de Qualcomm, le plus puissant à l’heure actuelle, est accompagné de « 6,75 GB » de mémoire vive sur le rapport de Geekbench. On opte pour 8 Go embarqués, ce qui laisse à penser que deux versions pourraient coexister, une en 8 Go et une autre plus aboutie en 12 Go, si l’on suit les rumeurs sur le sujet. Enfin, le Galaxy Z Flip 6 serait livré en Android 14 avec le logiciel One UI en version 6.1.1. Celui-ci devrait vraisemblablement contenir toutes les fonctions d’intelligence artificielle de Galaxy AI que l’on a pu découvrir sur les Galaxy S24.

Un score en retrait

Entrons dans le dur avec les résultats de Geekbench. Avec une pareille configuration, on peut s’attendre à des performances extraordinaires. Et pourtant.

En le comparant à nos données, le Galaxy Z Flip 6 est à première vue moins bon que les Galaxy S24 et Galaxy S24 Ultra. Sur le test Compute (Vulkan), il récolte au mieux 15084 points. De leur côté, les Galaxy S24 et Galaxy S24 Ultra grimpent respectivement à 15568 et 17263 points d’après nos propres mesures.

La dissipation thermique en cause ?

Pour le S24 Ultra cela semble logique. Il possède 12 Go de RAM et a une excellente dissipation de la chaleur grâce à sa chambre à vapeur surdimensionnée. Concernant le Galaxy S24 (uniquement disponible avec 8 Go de RAM), la chambre à vapeur doit aussi jouer. Notre modèle de test, français, est en Exynos 2400 avec 8 Go de RAM, soit une plateforme comparable. Le format du Galaxy Z Flip 6 doit jouer dans les résultats. Pliable, il laisse moins de place à la dissipation, son SoC est alors limité en crête et/ou moins stable.

Il faut replacer l’église au milieu du village. Le score Geekbench du Galaxy Z Flip 6 est honorable malgré tout. Précisons qu’il est possible que Samsung décide de le lancer en France avec un Exynos et non le Snapdragon 8 Gen 3. De fait, cela rebattra alors les cartes des performances.

Selon les derniers leaks, le Galaxy Z Flip 6 se différencierait de la génération précédente par un écran externe plus grand et compatible 120 Hz ainsi qu’une batterie plus grosse. Des modifications qui retravailleraient légèrement ses mensurations par une petite prise d’embonpoint.