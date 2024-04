Non, la Samsung Galaxy Ring ne sera pas disponible qu’en huit tailles

Le site néerlandais Galaxy Club a repéré huit références correspondant aux différentes tailles de la Galaxy Ring. Cependant, on sait depuis plusieurs mois que la bague sera proposée en neuf tailles.

Ce lundi, le site nĂ©erlandais Galaxy Club a repĂ©rĂ© de nouvelles informations Ă propos de la Galaxy Ring, la future bague connectĂ©e de Samsung dont le lancement est attendu dans le courant de l’Ă©tĂ©. Le site spĂ©cialisĂ© dans l’actualitĂ© de Samsung a ainsi repĂ©rĂ© les numĂ©ros de sĂ©ries de diffĂ©rentes tailles de bagues Galaxy Ring.

Alors que la lettre associée aux Galaxy Watch était le « R », il semble ainsi que la Galaxy Ring soit lancée avec la lettre « Q » comme référence. Surtout, ce sont huit modèles qui auraient été repérés par Galaxy Club : SM-Q500, SM-Q501, SM-Q502, SM-Q505, SM-Q506, SM-Q507, SM-Q508 et SM-Q509. Pour beaucoup, ces huit modèles devraient correspondre à autant de format même si, étrangement, sont laissés de côté les références SM-Q503 et SM-Q504.

Cependant, si les rumeurs Ă©voquent depuis plusieurs mois l’existence de neuf tailles diffĂ©rentes pour la Galaxy Ring, ce n’est pas sans fondement… parce qu’il ne s’agit pas de rumeurs.

Au moment de la prĂ©sentation de la Galaxy Ring lors du Mobile World Congress de Barcelone, Samsung a publiĂ© plusieurs communiquĂ©s pour mettre en avant et montrer sa bague connectĂ©e. En Europe, le gĂ©ant corĂ©en s’est contentĂ© de deux communiquĂ©s. Le premier visait Ă mettre en avant les nouveautĂ©s liĂ©es Ă l’IA. Le second s’attardait davantage sur les fonctions promises par Samsung Health grâce Ă la Galaxy Ring. Cependant, dans un communiquĂ© publiĂ© par la division corĂ©enne de Samsung le 26 fĂ©vrier dernier, on a pu en apprendre bien davantage sur l’anneau connectĂ©.

Neuf tailles déjà annoncées par Samsung

C’est dans cette communication officielle que Samsung confirmait alors que « la Galaxy Ring sera proposĂ©e en trois couleurs — noir, dorĂ© et argentĂ© — avec un total de neuf tailles ». Il ne s’agissait donc pas d’une rumeur dĂ©mentie par les nouvelles informations de Galaxy Club, mais bel et bien d’une information Ă©manant de l’entitĂ© la plus Ă mĂŞme de connaĂ®tre le vĂ©ritable nombre de tailles dans lesquelles la Galaxy Ring serait dĂ©clinĂ©e. MĂŞme si ce communiquĂ© n’a Ă©tĂ© publiĂ© qu’en corĂ©en, sur le site domestique de Samsung, cela ne signifie pas que ces informations ne sont pas avĂ©rĂ©es, bien au contraire.

Le site Galaxy Club le prĂ©cise par ailleurs : « il y a de la place pour une neuvième variante dans cette liste, par exemple le SM-Q503 ou SM-Q504 ». Ce n’est pas parce que Galaxy Club n’a pas identifiĂ© de neuvième modèle qu’il n’existe pas. Cela signifie simplement… que Galaxy Club ne l’a pas identifiĂ©.

On en saura davantage sur la Galaxy Ring lors de sa prĂ©sentation officielle qui devrait avoir lieu au dĂ©but de l’Ă©tĂ©. La bague devrait en effet ĂŞtre prĂ©sentĂ©e aux cĂ´tĂ©s des Galaxy Z Flip 6 et Z Fold 6, au dĂ©but du mois de juillet, probablement Ă Paris.