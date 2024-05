Galaxy S24 Ultra, Pixel 8 Pro : voici quelques perles à saisir de toute urgence sur AliExpress

Pour les French Days, AliExpress a décidé de casser les prix des smartphones premium du moment. Si vous rêvez de vous offrir un Galaxy S24 Ultra ou un Pixel 8 Pro, c’est le moment ou jamais, le site affichant pendant quelques jours seulement des réductions exceptionnelles.

Les French Days sont de retour. Pour l’occasion, AliExpress propose jusqu’au 7 mai prochain de belles remises sur une large sélection de produits tech, smartphones en tête. Google, Samsung, ou encore Xiaomi : les marques les plus prisées du moment sont à l’honneur.

Si vous avez besoin de changer de smartphone, c’est donc le moment idéal. Pour vous éviter de passer à côté des meilleurs bons plans, nous avons déniché pour vous quelques pépites :

Mais il faut faire vite, car les stocks sont limités et descendent à vue d’œil.

Des codes promo applicables sur l’intégralité de votre panier

En marge des remises proposées par les différents revendeurs pour les French Days, AliExpress vous propose toute une série de codes promo. Valables sur l’ensemble de votre panier jusqu’au 7 mai à 23h59, ceux-ci vous permettent de faire le plein d’économies. Les voici :

3 euros de réduction dès 29 euros d’achat avec le code promo FRCD03 ;

; 8 euros de réduction dès 69 euros d’achat avec le code promo FRCD08 ;

; 20 euros de réduction dès 169 euros d’achat avec le code promo FRCD20 ;

; 30 euros de réduction dès 239 euros d’achat avec le code promo FRCD30 ;

; 50 euros de réduction dès 369 euros d’achat avec le code promo FRCD50.

Samsung Galaxy S24 Ultra : le smartphone premium par excellence

Dévoilé en février dernier, le Galaxy S24 Ultra profite, durant les French Days, d’une belle remise de 37 % ramenant son prix de 1 469 à 931,58 euros avec le code promo FRCD50. Si vous recherchez un smartphone haut de gamme, ce modèle est une valeur sûre.

Considéré comme l’un des smartphones les plus performants du marché, il coche quasiment toutes les cases et a d’ailleurs obtenu l’excellente note de 9/10 lors des tests réalisés par Frandroid.

Son point fort ? Une polyvalence qui lui permet de s’adapter à tous les usages. Son lumineux écran AMOLED QHD+ 120 Hz de 6,8 pouces offre une fluidité et un confort à toute épreuve, y compris en plein soleil. La puissance est là, sans surprise, grâce à la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 et à ses 12 Go de mémoire vive. Une performance qui n’entache en rien l’endurance de ce smartphone, capable de tenir plus d’une journée, même dans le cadre d’une utilisation intensive.

Côté photo, rien ne manque à l’appel sur ce modèle qui dispose :

d’un capteur principal de 200 mégapixels avec stabilisation optique d’image ;

d’un second capteur de 12 mégapixels pour les prises de vue à ultra grand-angle ;

de deux capteurs de 10 et 50 mégapixels adossés à des téléobjectifs zoomant x3 et x5 en optique.

Pour compléter cette configuration déjà solide, la marque coréenne a doté son smartphone d’un traitement de l’image particulièrement avancé, chargé d’apporter encore plus d’intensité, de luminosité et de netteté aux clichés et vidéos ainsi prises. Cerise sur le gâteau, des fonctionnalités pratiques et innovantes qui utilisent l’IA sont aussi au programme comme la recherche visuelle, la traduction en temps réel de vos conversations téléphoniques, ou encore une aide à la rédaction de vos messages.

Pour toutes ces raisons, le Galaxy S24 Ultra est l’offre à ne pas manquer de ces French Days AliExpress.

Pixel 8 Pro : plus compact, mais tout aussi performant

Autre modèle phare sur le segment haut de gamme, le Pixel 8 Pro bénéficie lui aussi d’une promotion sur AliExpress. Jusqu’au 7 mai, ce photophone premium officialisé en octobre dernier est accessible à seulement 785,10 euros au lieu de 1099 euros avec le code promo FRCD50, soit une belle remise de 29 %.

Particulièrement élégant avec ses couleurs pastel, son cadre arrondi en aluminium poli et son dos en verre mat, ce smartphone est surtout salué pour ses prouesses en matière de photographie. Son trio de capteurs de 50, 48 et 48 mégapixels avec stabilisation optique font du Pixel 8 Pro « l’un des meilleurs photophones du marché. Le mode Pro est la cerise sur le gâteau que l’on attendait depuis longtemps », comme le rapporte le test réalisé par Frandroid.

Autre point appréciable, ce smartphone s’accompagne d’une large palette de fonctionnalités de retouches photo. En quelques clics, l’IA vous permet de sublimer tous vos clichés, d’y supprimer des objets ou des personnes, et même d’obtenir une photo de groupe où tout le monde est sous son meilleur jour. À noter que de telles possibilités seraient impossibles sans la puce Tensor G3 de Google et des 12 Go de RAM associés.

Dernier atout majeur du Pixel 8 Pro : la qualité d’affichage offerte par son lumineux écran OLED LTPO QHD+ de 6,7 pouces.

Galaxy A54 5G : le meilleur rapport qualité-prix de ces French Days

Si vous recherchez un smartphone plus abordable, AliExpress propose durant les French Days l’excellent Samsung Galaxy A54 5G à seulement 265,25 euros au lieu de 425 euros avec le code promo FRCD30.

Lancé en mars 2023, ce smartphone noté 9/10 par Frandroid constitue une bonne alternative aux modèles premium. Déjà, le Galaxy A54 5G profite d’un design léché qui ressemble presque trait pour trait aux Galaxy S24. En plus, doté d’un écran Super AMOLED FHD+ 120 Hz de 6,4 pouces, le Galaxy A54 5G privilégie une belle qualité d’affichage, avec, selon le test de Frandroid, « une luminosité fantastique, ainsi que des couleurs, en veux-tu, en voilà ».

La marque coréenne a également soigné la partie photo et opté pour un triple module arrière. Ce dernier se compose d’un premier capteur de 50 mégapixels avec stabilisation optique, d’un second de 12 mégapixels pour les prises de vue à ultra grand-angle et d’un troisième de 5 mégapixels pour la macro.

Pour couronner le tout, le Galaxy A54 5G peut tenir jusqu’à 2 jours avec une charge complète grâce à sa large batterie de 5000 mAh.

Redmi Note 13 Pro+ 5G : un appareil photo de 200 mégapixels pour moins de 300 €

Comment évoquer les French Days sans mentionner le Redmi Note 13 Pro+ 5G et son monumental capteur photo de 200 mégapixels ? Exceptionnellement disponible à 273,10 euros au lieu de 469,90 euros avec le code promo FRCD30, ce photophone lancé en janvier dernier est plutôt surprenant.

Pour se démarquer, le smartphone de Xiaomi mise sur son capteur photo, extrêmement rare, y compris sur le segment haut de gamme. D’autant que ce capteur de 200 mégapixels est ici associé à un double stabilisateur optique et numérique, ainsi qu’à deux autres lentilles de 8 et 2 mégapixels pour les photos à ultra grand-angle et la macro. L’ensemble permet en prime de filmer jusqu’en 4K. Difficile de trouver meilleure configuration photo à moins de 300 euros.

Le reste de la fiche technique est tout aussi aboutie, le Redmi Note 13 Pro+ 5G embarquant un écran AMOLED 1,5 K et 120 Hz de 6,67 pouces. C’est d’ailleurs le tout premier de la série à être incurvé. Et pour optimiser vos sessions multimédia et gaming, Xiaomi l’a équipé d’un double haut-parleur Dolby Atmos, d’un SoC MediaTek Dimensity 7200 -Ultra, et de 8 Go de mémoire vive.

Xiaomi promet en complément une belle endurance pour son Redmi Note 13 Pro+ 5G, grâce à une large batterie de 5000 mAh. De plus, sa charge rapide 120 W lui permet passer de 0 à 100 % en à peine 19 minutes. Voilà un atout indéniable pour les utilisateurs les plus acharnés.

Une batterie externe pour accompagner ces smartphones ?

Même si tous ces smartphones sont relativement endurants, en cas d’imprévu et d’urgence, il est toujours bon de pouvoir compter sur une batterie externe. Et ça tombe bien ! Pour les French Days AliExpress propose une station de charge Baseus de 20 000 mAh à seulement 63,70 euros au lieu de 110 euros avec le code promo FRCD03.

Cette marque est une référence en matière d’accessoires mobiles et permet à travers ce petit boîtier de recharger intégralement plus de 4 fois votre mobile. Indispensable pour des virées en van, cette batterie externe vous évitera également d’investir dans des adaptateurs pour vos futurs week-ends à l’étranger. Petit bonus : elle supporte la charge rapide 100 W.