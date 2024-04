Samsung Galaxy Z Flip 6 : ce « vieux » processeur serait employé pour une bonne raison

Un indice découvert par le biais de benchmarks préliminaires laisse entendre que Samsung pourrait lancer non pas un, mais deux Galaxy Z Flip 6. Le premier équipé d'une puce Qualcomm de toute dernière génération, le second, potentiellement plus abordable, doté d'un Snapdragon 8 Gen 2.

Pour l’instant discret quant au lancement de ses smartphones pliants millésime 2024, Samsung aurait potentiellement une stratégie plus ambitieuse qu’à l’accoutumée en ce qui concerne son futur Galaxy Z Flip 6. C’est en tout cas ce que l’on peut supposer à la vue de deux benchmarks préliminaires réalisés sous GeekBench, dévoilant la présence potentielle de deux modèles : le premier doté d’un processeur de nouvelle génération et de 8 Go de RAM (nom de code « Pineapple »), le second d’un Snapdragon 8 Gen 2 et de 12 Go de RAM (« Kalama »). Une puce que l’on trouvait déjà à bord du Galaxy Z Flip 5 l’an passé.

Deux possibilités s’ouvrent alors à nous : soit Samsung a simplement voulu tester un prototype avec un processeur d’ancienne génération pour le comparer à sa nouvelle plateforme ; soit la firme planche sur la commercialisation non pas d’un unique modèle de Galaxy Z Flip 6… mais bien de deux.

Vers des Z Flip 6 « Classique » et « Pro » ?

La seconde piste est évidemment la plus intéressante. Et elle est crédible. Pour Samsung, cette solution permettrait de toucher un plus large public en proposant à la fois un modèle « Pro » pour les utilisateurs les plus exigeants, propulsé par un Snapdragon 8 Gen 3 ; et un modèle « Classique » en parallèle, animé cette fois par le Snapdragon 8 Gen 2 — un peu plus ancien et donc plus abordable en 2024. On peut alors imaginer que cette version « non Pro » serait vendue à un tarif agressif pour croiser le fer avec la concurrence chinoise, notamment.

Notons que la chose n’aurait toutefois rien d’une première sur le marché. Samsung suivrait entre autres l’exemple de Motorola et de son dernier modèle Razr, décliné outre-Atlantique en versions « Classique » et « Plus », avec à la clé un écart de prix conséquent d’une configuration à l’autre : près de 300 dollars.

Reste à savoir si Samsung ressent vraiment le besoin de proposer un appareil pliant à prix serré… ou si la firme cherche pour l’instant seulement à explorer quelles sont ses options. On sait en effet que l’entreprise est repassée première au rang des plus gros vendeurs de smartphones, et qu’elle dispose toujours d’une belle avance sur le secteur des smartphones pliants, avec un peu plus de 60 % de parts de marché selon les dernières données de Trendforce.