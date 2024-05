Samsung essaie encore de se moquer d’Apple et se plante royalement

La publicité du dernier iPad Pro a forcé Apple à s'excuser. Samsung en profite pour faire une publicité moqueuse, mais qui rate aussi sa cible.

Samsung aime se moquer d’Apple. La marque le fait depuis de longues années, quitte à parfois se tromper de combat. Alors quand Apple publie une publicité ratée pour l’iPad Pro, au point de devoir s’en excuser publiquement, le terrain est forcément propice à une nouvelle publicité moqueuse de la part de Samsung.

C’est ce que le géant coréen a publié sur les réseaux sociaux, dans un spot intitulé « UnCrush », par opposition à la pub d’Apple : « Crush! ».

Prendre la défense des artistes pour promouvoir l’IA

Dans cette courte séquence, déjà vue plus de 3 millions de fois sur Twitter (X), on suit une musicienne dans des décombres, récupérant une guitare endommagée pour jouer de la musique.

We would never crush creativity. #UnCrush pic.twitter.com/qvlUqbRlnE — Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) May 15, 2024

On comprend très vite que l’on est en fait dans les décombres de la fameuse presse hydraulique de la publicité d’Apple qui avait ruiné beaucoup d’objets créatifs. Le slogan « creativity cannot be crushed » (« on ne peut pas écraser la créativité ») apparait alors à l’écran avec un zoom sur la Galaxy Tab S9 de Samsung, la concurrente de l’iPad.

Jusque-là, la publicité de Samsung est plutôt bien réalisée et touche là exactement où celle d’Apple s’est plantée. Problème, depuis le début de l’année, Samsung a embarqué dans le train de l’IA et associe tous ses produits à l’IA générative. La fameuse Galaxy Tab S9 est ainsi une tablette « with Galaxy AI ».

Si le but est d’attirer les artistes vers la marque Samsung en se moquant d’Apple, c’est raté. Le sujet qui fait grincer des dents, bien plus que celui de la presse hydraulique d’Apple, c’est bien l’IA générative et la façon dont elle peut voler le travail des artistes. Ainsi, rappelons que le New York Times est en procès contre Microsoft et OpenAI et que Midjourney est poursuivi en justice pour le vol de plus de 4 000 artistes. Pas sûr donc qu’il était très judicieux pour Samsung de rappeler à quel point la marque veut mettre en avant l’IA.

Le géant coréen n’est pas le seul sur ce secteur. Google a consacré l’essentiel de sa conférence Google I/O à l’IA, et Apple devrait aussi mettre le paquet sur ce domaine lors de la WWDC.