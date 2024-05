Aussi rare qu’un Pokémon shiny : Apple présente ses excuses

La publicité de l'iPad Pro a fait grandement réagir. Au point qu'en quelques jours, Apple a dû présenter ses excuses.

Des erreurs sérieuses de la part d’Apple, il en existe tout au long de son histoire, comme pour n’importe quelle société. Mais des erreurs suffisamment importantes pour que la firme présente publiquement ses excuses, c’est bien plus rare.

On peut se souvenir du lancement d’Apple Plan en 2012, si désastreux qu’Apple avait présenté ses excuses, et avait même… suggéré des alternatives comme Bing Maps et Google Maps ! Apple, suggérer un produit concurrent, c’est dire.

Cette fois, c’est dans son marketing qu’Apple s’est pris les pieds dans le tapis, c’est encore plus rare pour être souligné. La marque, très connue pour ses publicités qui font mouche, a clairement visé à côté avec la publicité de l’iPad Pro « Crush ! ».

« On a raté la cible »

Dans un communiqué envoyé à Ad Age, spécialisé dans la publicité, Tor Myhren, le vice-président d’Apple en charge du marketing, a souhaité que la firme présente ses excuses.

« La créativité fait partie de notre ADN chez Apple, et il est extrêmement important pour nous de concevoir des produits qui permettent aux créatifs du monde entier de s’épanouir. Notre objectif est de toujours célébrer les innombrables façons dont les utilisateurs s’expriment et donnent vie à leurs idées grâce à l’iPad. Nous avons raté la cible avec cette vidéo et nous en sommes désolés ».

La publicité en question a été dévoilée lors de la conférence Apple pour la présentation de l’iPad Pro M4 et publiée par la chaîne YouTube d’Apple ainsi que le compte Twitter (X) de Tim Cook. Apple indique que tous les plans concernant une diffusion payante de cette publicité, à la TV ou sur les réseaux sociaux, ont été annulés. La firme va sans aucun doute devoir refaire une publicité en urgence, pour vendre sa nouvelle tablette haut de gamme.

Cette publicité présentait un certain nombre d’objets liés au monde de l’art se faire écraser pour finir dans l’iPad Pro, l’un des objets les plus fins jamais commercialisés par Apple. Pour la marque, cela représentait la capacité de la tablette à pouvoir remplacer tous ces objets pour être la trousse à outils ultime des artistes. Mais la publicité a plutôt été perçue à la fois comme une insulte aux objets en question et une représentation du gâchis de ces objets que l’on détruit.