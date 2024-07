Galaxy Watch : voici le plan de Samsung pour augmenter l’autonomie de ses montres connectées

Selon les informations du site coréen Bloter, Samsung travaillerait à augmenter l'autonomie de ses montres en développant une nouvelle technologie de batteries solides.

Depuis quelques années, Samsung peine à proposer des autonomies bien plus élevées sur ses montres connectées. Pour ce faire, le constructeur ne peut pas compter sur des batteries de plus grandes capacités, la taille à l’intérieur des boîtiers étant par nature limitée. Samsung se concentre donc essentiellement sur l’efficacité énergétique de ses processeurs, avec une gravure de plus en plus fine, jusqu’à atteindre 3 nm sur l’Exynos W1000 qui équipe les Galaxy Watch 7 et Galaxy Watch Ultra.

Pour aller plus loin

Quelles sont les meilleures montres connectées Samsung Galaxy Watch en 2024 ?

Cependant, cette finesse de gravure plus importante n’est pas de nature à double l’autonomie des montres Samsung et, année après année, les modèles conservent une durée de vie de un à trois jours selon les versions.

Il semble pourtant que Samsung travaille sur une toute nouvelle technologie de batterie pour les modèles qui arriveront dans les prochaines années. En effet, selon les informations du média coréen Bloter, relayées par SamMobile, la division du géant sud-coréen spécialisée dans les composants, Samsung Electro-Mechanics, serait actuellement en train de développer de nouvelles batteries solides compactes.

Pour aller plus loin

Batteries solides : comment cette technologie va révolutionner l’autonomie des voitures électriques

Pour rappel, les batteries solides se distinguent des modèles lithium-ion classiques en cela qu’elles n’utilisent pas un électrolyte liquide, mais solide. Elles présentent des avantages aussi bien en termes de sécurité, avec moins de risque de surchauffe, mais également du côté de l’autonomie. En effet, ces batteries n’utilisant pas de séparateur, elles peuvent emmagasiner davantage d’énergie pour un même volume. Actuellement, les batteries solides sont à l’étude chez Samsung pour équiper des véhicules électriques, mais Samsung ne se limiterait pas à ces grands modèles.

Des batteries avec une meilleure autonomie et plus sûres

En effet, d’après le site Bloter, la firme plancherait sur des batteries bien plus compactes qui pourraient équiper des montres connectées :

Le développement de petites batteries solides, qui devraient principalement être installées dans des appareils à porter comme les montres connectées, accélère aussi. Le produit actuellement développé par l’entreprise est une batterie solide à base d’oxyde qui présente des avantages de miniaturisation, de production de masse, avec un haut degré de choix de forme et un faible risque d’explosion par rapport aux batteries lithium-ion.

Cependant, il ne faudra pas s’attendre à l’arrivée de ce nouveau type de batterie dès l’an prochain, pour une potentielle Galaxy Watch 8. Bloter précise en effet que ces batteries ne devraient pas arriver sur le marché avant 2026, soit pour ce qui devrait être la future Galaxy Watch 9. D’ici là, vous pouvez retrouver notre test de la Galaxy Watch 7, le dernier modèle du constructeur, dotée d’une batterie tout ce qu’il y a de plus traditionnelle.