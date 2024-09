Voici à quoi ressemblerait le Samsung Galaxy S25 Ultra

Le géant coréen Samsung prépare son offensive pour 2025. Le Galaxy S25 Ultra se dévoile peu à peu, ici avec un leak de son rendu 3D.

Source : OnLeaks

Le géant coréen Samsung prépare son prochain smartphone haut de gamme. Ce dernier sera certainement annoncé en janvier 2025 lors d’un événement Unpacked. En attendant, le Galaxy S25 Ultra se dévoile peu à peu. Ici, un leaker a mis en ligne un rendu 3D. Par n’importe quel leaker, il s’agit de Onleaks.

Des tranches plates

Exit les bords légèrement arrondis, le Galaxy S25 Ultra opte pour des tranches plates sur ses quatre côtés. Un choix qui ne manquera pas de faire réagir, tant il rappelle le design des récents iPhone 16 Pro et des Pixel 9. Samsung cède-t-il à une mode ou cherche-t-il à unifier l’esthétique des smartphones haut de gamme ?

Ce nouveau look s’accompagnerait d’une cure d’amaigrissement bienvenue. Avec ses 219 grammes sur la balance, le S25 Ultra perdrait 13 grammes par rapport à son prédécesseur. Une prouesse d’autant plus remarquable que les dimensions globales de l’appareil diminuent (162,8 x 77,6 x 8,2 mm) sans pour autant sacrifier la taille de l’écran. Comment ? Grâce à des bordures encore plus fines. On peut saluer ici l’effort de Samsung pour améliorer l’ergonomie de son flagship, souvent critiqué pour son poids un peu trop conséquent.

La fiche technique attendue

Côté photo, Samsung continuerait de miser sur un arsenal impressionnant. Le module principal conserverait son capteur de 200 mégapixels, tandis que le téléobjectif 3x reste à 10 mégapixels. La vraie nouveauté se situe du côté de l’ultra grand-angle, qui passe à un capteur ISOCELL JN3 de 50 mégapixels. Quant au téléobjectif 5x, il s’équiperait d’un capteur 50 mégapixels IMX584.

Mais ne nous y trompons pas : hormis l’ultra grand-angle, les améliorations seraient marginales.

Sous le capot, le Galaxy S25 Ultra devrait embarquer le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Une puce qui n’a pas encore été officiellement dévoilée, mais qui promet de faire mieux qu’Apple. D’ailleurs, toutes les versions du S25 Ultra devraient être équipées du Snapdragon, Samsung laisserait donc tomber les puces Exynos qui équipaient certaines régions.

Enfin, parlons autonomie. Contre toute attente, Samsung resterait fidèle à sa batterie de 5000 mAh pour le S25 Ultra. Une capacité identique depuis le Galaxy S22 Ultra. Est-ce un manque d’ambition ou une confiance absolue dans l’optimisation énergétique du nouveau processeur ? La charge rapide stagnerait également à 45W. On peut légitimement se demander si Samsung ne rate pas une occasion de se démarquer, alors que certains concurrents proposent des charges beaucoup plus rapides.