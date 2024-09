Samsung Galaxy Book 5 Pro 360 : un PC 2-en-1 paré pour l’avenir avec la dernière puce Intel

Samsung y va aussi de son PC Intel Lunar Lake avec un nouveau Galaxy Book 5 Pro 360 à la fiche technique prometteuse et parée pour l’avenir et les fonctions IA.

Robin Wycke pour Frandroid

Les premiers PC intégrant la toute dernière puce Intel Core Ultra Series 2 (ou 200V pour les intimes) arrivent sur le marché. Après Asus, Dell ou encore Lenovo, c’est au tour de Samsung de rafraîchir sa gamme avec les dernières innovations d’Intel.

Ce nouveau Galaxy Book 5 Pro 360 est une nouvelle itération de son PC 2-en-1 focalisée sur les charges de travail IA avec une puce NPU encore plus puissante, une compatibilité avec la suite logicielle Galaxy AI et un design affiné. Petit tour d’horizon.

Samsung aborde la seconde vague des PC IA

Après avoir proposé son premier PC IA avec la puce Snapdragon X Elite de Qualcomm, Samsung s’associe à son partenaire historique, Intel, pour son Galaxy Book 5 Pro 360.

Ce dernier est donc équipé de la toute dernière puce Intel Core Ultra 7 Processor 256V avec ses 8 cœurs (4 performances, 4 efficients) pouvant grimper jusqu’à 4,8 GHz. Couplé au GPU intégré Intel Arc 140V et son nouveau NPU de 47 TOPS, la machine est prête pour toutes les fonctions IA de Windows Copilot ainsi qu’avec plus de 300 applications tierces.

Samsung met en avant son écosystème Galaxy AI qui peut être exploité sur la machine grâce au Link to Windows avec certains smartphones, apportant la compatibilité avec des outils IA comme le Circle to Search de Google, Live Translate ou encore Transcript Assist.

Niveau autonomie, Samsung annonce jusqu’à 25 heures de lecture vidéo et une charge « super rapide » permettant d’atteindre 35 % de batterie en 30 minutes.

Un design tout en finesse

Nous l’avions remarqué lors de notre prise en main lors de l’IFA 2024 : Samsung a comme d’habitude soigné le design de son ultra portable. L’utilisateur passe du PC au mode tablette très facilement grâce à sa charnière rotative, pour profiter d’un super écran Oled de 16 pouces. Ce dernier est vendu par Samsung comme étant « le meilleur écran PC de Samsung Galaxy ».

On a le droit à une dalle Dynamic AMOLED 120 Hz en définition 2880 x 1800 avec un revêtement anti-reflet ainsi qu’une luminosité améliorée pour l’utiliser confortablement en extérieur. Le S-Pen est évidemment de la partie pour profiter de tout ce que l’écran tactile à 10 points peut offrir.

Enfin, le Galaxy Book 5 Pro 360 propose une connectique complète (HDMI 2.1, 2 ports Thunberbolt 4, 1 USB 3.2 ainsi qu’un lecteur de carte micro-SD) et le support des dernières normes de connectivités, à savoir le Bluetooth 5.4 et le Wi-Fi 7.

Prix et disponibilité

Le Samsung Galaxy Book 5 Pro 360 est d’ores et déjà disponible à la commande sur le site de Samsung pour un tarif de 2199 euros en version 512 Go et 2399 euros en version 1 To de stockage.